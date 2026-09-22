Khởi công Dự án Nhà máy xử lý phế thải xây dựng, tái chế vật liệu trị giá hơn 57,5 tỷ đồng

Đến dự lễ khởi công có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các địa phương liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung và đại diện lãnh đạo tỉnh dự Lễ Khởi công. Ảnh: Hồng Thương

Dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn do Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai làm chủ đầu tư.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 7,041 ha với công suất thiết kế 480 tấn/ngày. Tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành vào tháng 2-2027.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý xà bần, phế thải xây dựng; thu hồi kim loại, nhựa, giấy và các thành phần có khả năng tái chế; sản xuất cốt liệu tái chế, vật liệu xây dựng, gạch không nung và vật liệu san lấp.

Qua đó, góp phần giảm lượng chất thải phải chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản tự nhiên, tạo thêm nguồn vật liệu phục vụ các công trình và hạn chế tình trạng đổ thải không đúng nơi quy định. Đồng thời, góp phần giải quyết một phần chất thải rắn sinh hoạt thông thường lẫn trong rác, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành dự Lễ khởi công. Ảnh: Hồng Thương

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cho biết, đây là dự án đầu tiên có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình đổi mới phương thức quản lý và xử lý chất thải xây dựng trên địa bàn tỉnh. Công ty cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

Công ty cam kết tuân thủ chặt chẽ 4 yêu cầu của dự án gồm: đầu tư đúng quy mô, đúng mục tiêu, lựa chọn công nghệ và tổ chức quy trình xử lý phù hợp; tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, năng lượng và an toàn lao động; kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình tiếp nhận, lưu giữ, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải; ưu tiên thu hồi và tái chế tối đa các thành phần có ích và nâng cao chất lượng sản phẩm tái chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn là bước cụ thể chủ trương chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường của tỉnh. Thông qua Dự án nhằm giải quyết bài toán xử lý chất thải, góp phần thay đổi phương thức quản lý, sử dụng chất thải theo hướng coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể thu hồi, tái chế, giảm phát thải và tạo ra sản phẩm có giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để dự án triển khai hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ, đảm bảo chất lượng; tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định có liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khởi công Dự án. Ảnh: Hồng Thương

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư phải quan tâm đến hiệu quả vận hành lâu dài của Nhà máy. Ưu tiên chọn công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại để nâng cao tỷ lệ thu hồi, tái chế vật liệu; kiểm soát chặt chẽ chất thải đầu vào và thực hiện phân loại, tiếp nhận, lưu giữ và xử lý đúng quy định. Các sản phẩm tái chế phải được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công lắp đặt thiết bị phải phối hợp chặt chẽ, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, thực hiện nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế được duyệt, kiểm soát chặt chẽ chất lượng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng chủ đầu tư tại lễ khởi công. Ảnh: Hồng Thương

Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và chính quyền địa phương liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kịp thời phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát để dự án được triển khai đúng quy định.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng và có giải pháp khuyến khích sử dụng các sản phẩm tái chế nhằm góp phần hình thành chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trao bảng tượng trưng quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Hồng Thương

Nhân dịp này, chủ đầu tư và các nhà hảo tâm đã trao tặng tổng cộng 180 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tại phường Quy Nhơn Tây. Trong đó, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá 120 triệu đồng (60 triệu đồng/căn); trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng trị giá 60 triệu đồng.