Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Dự lễ khởi công và phát động thi đua có đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Trị; đồng chí Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo EVN, lãnh đạo Ban QLDA Điện 2 và nhà thầu thi công xây dựng của dự án; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công Dự án,

Các Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do EVN làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án điện 2 thực hiện quản lý dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Quy mô gồm 04 tổ máy, tổng công suất là 3.015,8MW với tổng mức đầu tư của cả hai dự án là hơn 82.145 tỷ đồng, trong đó 02 Tổ máy dự án Quảng Trạch I (2x701,5MW) sử dụng nhiên liệu than và 02 Tổ máy dự án Quảng Trạch II (2x806,4MW) sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Đây là các Dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành sẽ bổ sung sản lượng điện dự kiến trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II, đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 1155/QĐ-KKT ngày 4/9/2024. Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II cũng là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8 MW (2x806,4 MW), áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123,455 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Dự án được đồng tài trợ bởi nhóm 4 ngân hàng thương mại trong nước Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Với tính chất quan trọng và cấp bách của Dự án, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó giao EVN khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào vận hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho Hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027-2030.

Tặng quà khích lệ CBCNV tại buổi lễ.

Đến nay, 2 tổ máy của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành và đã phát điện lên lưới điện Quốc gia sản lượng điện là 620 triệu kWh. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đến thời điểm hiện tại EVN đã hoàn thành việc thu xếp vốn tín dụng, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ Dự án, hoàn thành lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC. Theo tiến độ dự kiến của dự án nhiệt điện Quảng Trạch II, tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo EVN giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Điện 2 và các nhà thầu thực hiện quản lý dự án, tổ chức thi công đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường, tập trung nguồn lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.