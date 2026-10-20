Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II
Sáng 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch-Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố chính thức phát điện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.
Tham dự lễ có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202610/khoi-cong-du-an-nha-may-nhiet-dien-lng-quang-trach-ii-7495423/