Dự án Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk được xây dựng tại số 12 đường Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột, là dự án nhóm B có tổng mức đầu tư khoảng 285,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Công an cấp và UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ.

Dự án được xây dựng với quy mô gồm 1 khối nhà cao 9 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 11.992m², đáp ứng quy mô 300 giường, được đầu tư theo tiêu chuẩn tương đương khách sạn 3 sao, bảo đảm các điều kiện về lưu trú, ăn uống và phục vụ hội nghị.

Đại tá Nguyễn Khoẻ cùng các đại biểu dự buổi lễ tiến hành nghi thức động thổ xây dựng dự án.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Đại tá Nguyễn Khoẻ, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Dự án xây dựng Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực phục vụ công tác của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk mà còn nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ, lưu trú và tổ chức các hội nghị, sự kiện của Bộ Công an, Công an tỉnh; đồng thời chủ động phục vụ, đón tiếp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương đến công tác tại tỉnh Đắk Lắk.

Để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, Đại tá Nguyễn Khỏe yêu cầu Phòng Hậu cần phát huy vai trò chủ trì, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phối cảnh dự án Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tư vấn, thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm thi công đúng thiết kế, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, phục vụ hiệu quả các mặt công tác của lực lượng Công an tỉnh.