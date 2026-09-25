Khởi công dự án nghỉ dưỡng quy mô 60 ha tại Vĩnh Hy

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Sáng 25/9, tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam (thành viên Tập đoàn BIM) phối hợp UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. Dự án do Syrena Việt Nam là chủ đầu tư; BIM Land là đơn vị kiến tạo và phát triển dự án.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy có quy mô khoảng 60 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm phát triển hạ tầng du lịch chất lượng cao tại khu vực biển Vĩnh Hy - Vĩnh Hải. Dự án được phê duyệt đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp cùng tổ hợp nhà hàng, Spa và các công trình dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM phụ trách địa bàn Khánh Hòa cho biết, giá trị lớn nhất của Vĩnh Hy nằm ở chính cảnh quan và bản sắc của vùng đất. Một công trình được xây dựng trong vài năm, nhưng một vùng đất cần được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc cần trải theo địa hình và không gian thiên nhiên, kết hợp giá trị văn hóa địa phương với định hướng kiến trúc xanh để tạo nên giá trị lâu dài.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, trải qua một năm dài chuẩn bị và gặp rất nhiều khó khăn, đến nay dự án được cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Để dự án triển khai đúng định hướng, phù hợp quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị chủ đầu tư triển khai đúng quy hoạch, hồ sơ được cấp thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định về xây dựng, môi trường và an toàn, từng hạng mục cần thích ứng với địa hình, hạn chế can thiệp không cần thiết, kiểm soát tác động đến cảnh quan và chủ động phối hợp với chính quyền, cộng đồng, sử dụng lao động tại địa phương trong quá trình triển khai thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công cần giám sát tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chất lượng chất thải và an toàn công trường, không đánh đổi môi trường, sự ổn định của địa hình để chạy theo tiến độ. Mọi quyết định kỹ thuật phải dựa trên dữ liệu chuyên môn và điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, các sở ngành, chính quyền của xã Vĩnh Hải cùng lực lượng kiểm lâm và các cơ quan liên quan cần hướng dẫn, xử lý kịp thời công việc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để dự án triển khai đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt cần giám sát các cam kết về quy hoạch môi trường, an ninh, trật tự và lợi ích cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syria Việt Nam cùng sự ủng hộ, đồng thuận của người dân vùng dự án. Đồng thời tin tưởng dự án khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn du lịch đẳng cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Vĩnh Hải và của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hải chúc mừng Công ty, chủ đầu tư triển khai dự án. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được biết đến là tứ vịnh đẹp nhất của Việt Nam, với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, làn nước trong xanh và nằm trong Vườn quốc gia Núi Chúa hùng vĩ, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến riêng biệt.