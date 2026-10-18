Tham dự buổi lễ có Đại tá Đỗ Minh Đẩu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9; các đồng chí trong Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh; nguyên thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Dự án nâng cấp Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.

Thông tin tại buổi lễ, Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện Ban Quản lý dự án, cho biết công trình nâng cấp Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau gồm khối hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và khối điều trị nội trú, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 7.100 m².

Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện Ban Quản lý dự án, thông tin về công trình tại buổi lễ.

Dự án được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của bộ đội và Nhân dân. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao năng lực y tế, đồng thời củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành cho biết, Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau tiền thân là Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 815 ngày 13/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua quá trình xây dựng và phát triển, bệnh viện từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành bệnh viện đa khoa hạng III.

Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu bố trí trang thiết bị y tế hiện đại và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp bệnh viện là cần thiết, góp phần cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh cho bộ đội và Nhân dân.

Dự án do Bộ CHQS tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 135,6 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 15 tháng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, phát lệnh khởi công dự án nâng cấp Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.

Để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định, tuân thủ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường kiểm tra, giám sát từng hạng mục, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Ban Quản lý dự án công trình xây dựng cần phát huy tinh thần trách nhiệm, theo dõi chặt chẽ chất lượng và khối lượng thi công, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các đơn vị liên quan phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đặt chất lượng và an toàn công trình lên hàng đầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công Dự án nâng cấp Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường khám, chữa bệnh khang trang, hiện đại; nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị của Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của bộ đội và Nhân dân.

Công trình còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trên địa bàn tỉnh./.