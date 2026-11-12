Khởi công dự án mở rộng Trường THPT Hàn Thuyên

Đại biểu thực hiện bấm nút khởi công dự án.

Dự án do Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư nhằm bổ sung cơ sở vật chất, mở rộng không gian học tập, giảng dạy và rèn luyện thể chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường THPT Hàn Thuyên thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất mở rộng khoảng 0,9 ha, nâng tổng diện tích khuôn viên nhà trường sau đầu tư lên khoảng 3,58 ha. Các hạng mục chính gồm: Xây mới khối nhà lớp học 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.090m², tổng diện tích sàn khoảng 5.650m²; nhà đa năng diện tích khoảng 660m²; nhà để xe 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.358m². Đồng thời, đầu tư san nền, xây dựng tường rào, sân thể thao, các công trình phụ trợ; cải tạo nhà lớp học A và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; phá dỡ những hạng mục đã hư hỏng, không còn khả năng sử dụng.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 107 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng và lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định.

Trường THPT Hàn Thuyên hiện có 45 phòng học thông thường và 12 phòng học bộ môn. Giai đoạn 2020 - 2025, nhà trường duy trì ổn định 45 lớp với khoảng 2.025 học sinh; dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 phát triển lên 50 lớp, tương đương khoảng 2.250 học sinh. Việc đầu tư mở rộng trường là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế về diện tích, cơ sở vật chất, bổ sung các phòng học và khu chức năng, tạo không gian đồng bộ cho hoạt động dạy, học và giáo dục thể chất. Sau khi hoàn thành, công trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, thành phố luôn xác định GD&ĐT là nhiệm vụ chiến lược, trong đó đầu tư cơ sở vật chất trường học đồng bộ, hiện đại là một trong những nhiệm vụ được quan tâm, ưu tiên.

Trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hàn Thuyên đã khẳng định truyền thống, vị thế và chất lượng giáo dục, là niềm tự hào của ngành Giáo dục và Nhân dân địa phương. Việc khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 120 năm thành lập trường có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ông Mai Sơn ghi nhận, biểu dương sự phối hợp trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, các sở, ngành, phường Võ Cường, Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên nhà trường và Nhân dân trong khu vực dự án, góp phần hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Để công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí; tăng cường giám sát quá trình thi công, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu tập trung huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Do dự án được triển khai trong khuôn viên trường đang hoạt động, vì vậy, các đơn vị cần xây dựng phương án thi công, phân khu, rào chắn hợp lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham quan cơ sở vật chất nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh cũng đề nghị các sở, ngành và UBND phường Võ Cường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng kế hoạch. Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, chủ động bố trí hoạt động dạy học phù hợp, duy trì nền nếp, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

Ngay sau Lễ khởi công, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã đi tham quan cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Trường THPT Hàn Thuyên.

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Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Trường THPT Hàn Thuyên (1906 - 2026), 80 năm trường mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên (1946 - 2026) được tổ chức 8h ngày 15/11/2026 tại nhà trường số 545 đường Hàn Thuyên, phường Võ Cường.