Khởi công dự án mặt bằng, hạ tầng Cửa khẩu A Pa Chải

Máy múc tiến hành san nền tại lễ khởi công.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2026 - 2027, với diện tích san nền khoảng 10,4ha. Các công trình chính gồm quốc môn kết hợp nhà kiểm soát liên hợp, nhà cách ly y tế, nhà công vụ, nhà lưu trú và các công trình phụ trợ. Dự án đồng thời đầu tư hệ thống kho bãi, đường giao thông kết nối cùng hạ tầng điện, nước, thông tin liên lạc và phòng, chống cháy nổ.

Trước lễ khởi công, đoàn công tác tỉnh Điện Biên và lãnh đạo xã Sín Thầu đã làm việc với đoàn đại biểu huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; thông báo tình hình triển khai dự án, trao đổi việc xác định lại tọa độ, hướng đi đường biên giới và vị trí vật đánh dấu trên thực địa theo nội dung đã được hai bên phê chuẩn.