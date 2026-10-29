Khởi công dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị
Sáng 29/10, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Capella Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 1.152 tỉ đồng tại xã Nam Cửa Việt chính thức khởi công. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Dự án KCN Capella Quảng Trị có quy mô hơn 220ha. Đây là dự án KCN thứ hai Capella Land triển khai tại Quảng Trị, tiếp nối KCN Cam Liên được khởi công vào tháng 1/2026.
Việc tiếp tục khởi công KCN Capella Quảng Trị cho thấy định hướng đầu tư và mong muốn đồng hành lâu dài của nhà đầu tư với địa phương. Dấu mốc thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển của Quảng Trị cũng như quyết tâm đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
KCN Capella Quảng Trị được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND, ngày 23/6/2025 và được cấp chứng nhận đầu tư vào ngày 5/1/2026. Dự án nằm cạnh trục Hành lang kinh tế Đông-Tây thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, khu vực được định hướng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn tới.
Nằm trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, KCN có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông liên vùng và các đầu mối vận tải quan trọng, gồm các cảng biển trọng điểm, như: Cảng quốc tế Mỹ Thủy, cảng Hòn La, cảng Vũng Áng; các sân bay Đồng Hới, Quảng Trị, Phú Bài và Đà Nẵng; cùng mạng lưới cửa khẩu quốc tế kết nối với Lào và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.
Dự án được quy hoạch theo định hướng KCN hiện đại, đa ngành, chú trọng phát triển xanh và bền vững. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Nhà đầu tư xác định giá trị của KCN không chỉ nằm ở quy mô đất đai hay hạ tầng được xây dựng, mà còn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202610/khoi-cong-du-an-khu-cong-nghiep-capella-quang-tri-0bf3f45/