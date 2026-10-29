Khởi công dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Dự án KCN Capella Quảng Trị có quy mô hơn 220ha. Đây là dự án KCN thứ hai Capella Land triển khai tại Quảng Trị, tiếp nối KCN Cam Liên được khởi công vào tháng 1/2026.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Việc tiếp tục khởi công KCN Capella Quảng Trị cho thấy định hướng đầu tư và mong muốn đồng hành lâu dài của nhà đầu tư với địa phương. Dấu mốc thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển của Quảng Trị cũng như quyết tâm đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

KCN Capella Quảng Trị được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND, ngày 23/6/2025 và được cấp chứng nhận đầu tư vào ngày 5/1/2026. Dự án nằm cạnh trục Hành lang kinh tế Đông-Tây thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, khu vực được định hướng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn tới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Nằm trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, KCN có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông liên vùng và các đầu mối vận tải quan trọng, gồm các cảng biển trọng điểm, như: Cảng quốc tế Mỹ Thủy, cảng Hòn La, cảng Vũng Áng; các sân bay Đồng Hới, Quảng Trị, Phú Bài và Đà Nẵng; cùng mạng lưới cửa khẩu quốc tế kết nối với Lào và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Quang cảnh lễ khởi công - Ảnh: T.Đ

Dự án được quy hoạch theo định hướng KCN hiện đại, đa ngành, chú trọng phát triển xanh và bền vững. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Nhà đầu tư xác định giá trị của KCN không chỉ nằm ở quy mô đất đai hay hạ tầng được xây dựng, mà còn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gia tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.