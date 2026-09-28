Khởi công dự án HaRa – Phu Thu Bay, điểm nghỉ dưỡng sinh thái biển mới tại Gia Lai

Dự án Hara - Phu Thu Bay được triển khai trên diện tích hơn 42.000m², tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng với thời hạn hoạt động 50 năm.

Quang cảnh Lễ khởi công.

Dự án được định hướng phát triển các loại hình dịch vụ như ăn uống, cà phê, lưu trú ngắn ngày và vui chơi giải trí, hướng đến hình thành điểm nghỉ dưỡng, trải nghiệm gắn với không gian sinh thái biển tại khu vực.

Ông Nguyễn Xuân Định, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định cho hay: Theo tiến độ được chấp thuận, doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư và khởi công dự án trong quý III/2026. Từ quý IV/2026 - IV/2027, dự án sẽ được tổ chức thi công, hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Ông Nguyễn Xuân Định, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định cho hay, chủ đầu tư sẽ chú trọng các giải pháp tổ chức kiến trúc, cảnh quan phù hợp với đặc điểm tự nhiên của khu vực.

Đại diện chủ đầu tư trao tặng biểu trưng 60 suất quà, trị giá 60 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo thêm việc làm, ưu tiên lao động địa phương phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời mở rộng hợp tác với các hộ kinh doanh, đơn vị cung ứng và đối tác trên địa bàn. HaRa - Phu Thu Bay kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và nâng cao sức hấp dẫn của khu vực", ông Định chia sẻ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, tỉnh Gia Lai có không gian phát triển du lịch đa dạng, với sự kết hợp giữa biển, núi rừng, cao nguyên cùng các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Tỉnh xác định du lịch là một trong 5 trụ cột tăng trưởng, đồng thời chú trọng thu hút các dự án có sản phẩm khác biệt, chất lượng cao, gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển HaRa – Phu Thu Bay phù hợp với tiềm năng, lợi thế của khu vực và định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển của tỉnh. Dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch mới, mở rộng không gian du lịch ven biển và tăng cường kết nối với các điểm đến khác trên địa bàn.

Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời chú trọng bảo vệ cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái biển. Việc thiết kế, xây dựng phải hài hòa với cảnh quan tự nhiên, bố trí hợp lý không gian cây xanh, xử lý tốt nước thải, chất thải; không làm chia cắt không gian bờ biển, bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng dân cư theo quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ khởi công.

Tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời yêu cầu các dự án tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Dịp này, Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định trao 60 suất quà, tổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trên địa bàn xã Phù Mỹ Bắc.