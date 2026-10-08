Khởi công Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hà Long I (Giai đoạn 1)

Toàn cảnh lễ khởi công.

Dự lễ có các đồng chí: Mai Văn Ninh, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương và đông đảo Nhân dân xã Hà Long.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Dự án Cụm công nghiệp Hà Long I được UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập theo Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 7/7/2021, có tổng diện tích khoảng 74,8 ha, do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích khoảng 30 ha, đầu tư hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Cụm công nghiệp Hà Long I khi đi vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, tạo động lực phát triển cho xã Hà Long nói riêng và ngành công nghiệp Thanh Hóa nói chung; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khởi công,

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn 1 trước tháng 3/2027. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND xã Hà Long trong quá trình thực hiện dự án.

Để dự án sớm hoàn thành công tác đầu tư và đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và xã Hà Long tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án chậm nhất ngày 31/12/2026; bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Đối với xã Hà Long, cần tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương đầu tư; phối hợp với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án thứ cấp, đào tạo nghề, kết nối việc làm, góp phần ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam Phạm Quốc Trung phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ khởi công dự án, ông Phạm Quốc Trung, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam - đơn vị chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, công nghệ phù hợp.

Chủ tịch UBND xã Hà Long Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND xã Hà Long Hoàng Anh Tuấn cam kết xã sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của xã, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án...

Các đại biểu, nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án Cụm công nghiệp Hà Long I (Giai đoạn 1).

Việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long I được kỳ vọng tạo thêm mặt bằng sản xuất, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.