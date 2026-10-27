Khởi công dự án gần 1.600 tỷ đồng tại Cần Thơ

Ảnh mô phỏng sau khi dự án hoàn thành

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,3 km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền.

Điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bông Vang, điểm cuối tại khu vực tiếp giáp dự án Trung tâm Thương mại Phong Điền và vuốt nối vào đường hiện hữu.

Về quy mô xây dựng, chủ đầu tư sẽ cho xây dựng mới đơn nguyên đường bên phải, kết hợp nâng cấp, cải tạo đơn nguyên hiện hữu bên trái, bảo đảm mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 34 mét, gồm bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên.

Trên tuyến này, chủ đầu tư sẽ xây dựng đơn nguyên cầu mới tại năm vị trí, gồm cầu Trường Tiền, Ông Đề, Rạch Kè, Rạch Chuối và cầu Trà Niền; bảo đảm kết nối đồng bộ với các công trình cầu hiện hữu.

Trên tuyến, sẽ đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông và các công trình phụ trợ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và cảnh quan đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.597 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Đơn vị thi công là Liên danh Đường Nguyễn Văn Cừ, gồm các nhà thầu chính: Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Miền Nam; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình Giao thông 309; Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn; Công ty cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia; Công ty TNHH Xây dựng thương mại Ngọc Bảo và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông.

Ngoài ra, các nhà thầu phụ thi công gồm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 118 Thăng Long, Công Ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Đông Hải, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình giao thông 309.

Cùng tham gia trong quá trình xây dựng công trình là Liên danh Tư vấn giám sát đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2.

Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh Hưng, đảm nhận công tác tư vấn giám sát.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp cho biết, công trình được triển khai theo từng giai đoạn. Trong đó giai đoạn trước đã đầu tư xây dựng một đơn nguyên đường cùng các công trình cầu và hạ tầng thiết yếu, được đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn từ khu vực đô thị trung tâm đến các điểm du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất và kinh doanh tại Phong Điền.

Từ đó, góp phần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân.