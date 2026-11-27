Phác thảo phối cảnh một đoạn đường cao tốc nội thị Đà Nẵng – Chu Lai.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, trong thời gian qua, Trung tâm đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án giải phóng mặt bằng dự án nói trên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác GPMB, Dự án phát sinh một số vướng mắc về quỹ đất tái định cư, nghĩa trang tập trung và hồ sơ chủ trương đầu tư. Nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB Dự án đường cao tốc nội thị Đà Nẵng – Chu Lai, ngày 25-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đã chủ trì buổi họp với các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan về tình hình triển khai công tác GPMB, tái định cư dự án này. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, tái định cư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình cơ bản thống nhất với lộ trình và các mốc bàn giao mặt bằng qua 4 đợt do các đơn vị, nhà đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP trao đổi, thống nhất tại cuộc họp liên ngành. Trong đó, yêu cầu khẩn trương hoàn thành đợt bàn giao mặt bằng đầu tiên cho nhà đầu tư trước ngày 25-3-2027. Đồng chí Phan Thái Bình nhấn mạnh hai mốc thời gian không được thay đổi là tổ chức khởi công dự án trước ngày 29-3-2027 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 30-6-2030. Các mốc bàn giao mặt bằng ở những đợt tiếp theo được thực hiện theo lộ trình đã thống nhất.

Đối với công tác GPMB, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai song song các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. Đối với 7 khu tái định cư phục vụ dự án, sau khi Hội đồng thẩm định thống nhất, đồng chí Phan Thái Bình giao Sở Tài chính TP và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phiếu thẩm định để sớm trình Hội đồng. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan khẩn trương tổ chức họp, lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận của người dân đối với việc triển khai các khu tái định cư. Công tác GPMB, tái định cư tại 7 khu được giao cho UBND các xã, phường thực hiện. Về nhân lực phục vụ cho công tác GPMB, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP nghiên cứu sử dụng kinh phí phù hợp để hợp đồng thêm nhân lực, tăng cường cho các địa phương có khu tái định cư, bảo đảm ít nhất 3 cán bộ mỗi xã, phường để phối hợp triển khai nhiệm vụ. Đối với nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án, đồng chí Phan Thái Bình yêu cầu các đơn vị chủ động làm việc với các khu công nghiệp, khu kinh tế mở để nghiên cứu tận dụng nguồn đất dư thừa từ các dự án tại các nơi này. Đối với các mỏ vật liệu phục vụ hướng tuyến, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng tổng hợp, đề xuất khoanh định các mỏ phục vụ dự án.