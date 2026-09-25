Khởi công dự án điện rác gần 1.500 tỷ đồng

Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được đầu tư theo hướng xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng. Dự án sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học (Mass Burn Grate), kết hợp hầm chứa rác khép kín áp suất âm. Công nghệ kiểm soát dioxin/Furan được thực hiện theo “nguyên tắc 3T + E”, nhằm kiểm soát các chất phát sinh trong quá trình xử lý chất thải.

Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Theo thiết kế, nhà máy có công suất xử lý 500 tấn rác/ngày, đêm. Cùng với công suất 120 tấn/ngày, đêm của giai đoạn 1 đang hoạt động, khi dự án hoàn thành, tổng công suất xử lý của nhà máy sẽ đạt 620 tấn/ngày, đêm, trở thành cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn thứ 3 trên địa bàn tỉnh.

Điểm đáng chú ý của dự án là công nghệ đốt rác kết hợp thu hồi năng lượng để phát điện. Theo đó, rác thải sau khi được tiếp nhận sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt; lượng nhiệt phát sinh trong quá trình đốt được thu hồi để sản xuất điện. Khí thải và các chất thải phát sinh trong quá trình xử lý được kiểm soát, xử lý theo quy định trước khi thải ra môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group, Công ty CP Môi trường Nghi Sơn và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án.

Nhiều địa phương quá tải về xử lý rác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị; xác định cụ thể tiến độ đối với từng hạng mục, tổ chức thi công đồng bộ, liên tục, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trong quý IV/2028.

Quá trình triển khai phải bám sát tiến độ đã đề ra, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thi công, hạn chế tối đa nguy cơ dự án bị gián đoạn, kéo dài do nguyên nhân chủ quan. Cùng với yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình và các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường phải được đặt lên hàng đầu.

Các hạng mục tiếp nhận, xử lý rác; xử lý khí thải, nước thải, mùi; quản lý tro, xỉ và các loại chất thải phát sinh phải được đầu tư đồng bộ, đầy đủ và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Rác thải sinh hoạt bủa vây đường phố Thanh Hóa

Công tác kiểm soát, quan trắc môi trường cũng phải được thực hiện nghiêm theo quy định. Việc triển khai dự án không vì yêu cầu về tiến độ hay hiệu quả kinh tế mà xem nhẹ các tiêu chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư đồng thời phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với địa phương và cộng đồng dân cư; công khai, minh bạch những nội dung liên quan trực tiếp đến môi trường, an toàn và đời sống của người dân khu vực dự án.

Đối với các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cùng các đơn vị liên quan, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; kịp thời hướng dẫn, giải quyết thủ tục và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Đảng ủy, UBND xã Trường Lâm được đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công và vận hành dự án.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và nhu cầu thu gom, xử lý dự báo sẽ tiếp tục tăng. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống hạ tầng, công nghệ xử lý chất thải, nhất là tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh.

Trong bối cảnh đó, việc sớm đưa Nhà máy Điện rác Nghi Sơn vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung năng lực xử lý chất thải, giảm áp lực cho các cơ sở xử lý hiện có. Không chỉ xử lý rác, dự án còn hướng tới tận dụng nguồn nhiệt phát sinh trong quá trình đốt để sản xuất điện, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên từ chất thải.