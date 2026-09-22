Dự lễ khởi công có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban lãnh đạo tập đoàn.

Đại biểu dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Viettel Điện Biên.

Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà Viettel Điện Biên có tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm tòa nhà 9 tầng nổi và 1 tum kỹ thuật, chiều cao trên 40m; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng trên 3.900m² trên khu đất hơn 2.400m². Dự kiến, dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tòa nhà chính 9 tầng phục vụ nhu cầu văn phòng làm việc tập trung của Viettel Điện Biên và các đơn vị thành viên trên địa bàn. Đồng thời tích hợp trung tâm giao dịch, chăm sóc khách hàng, giới thiệu và bán lẻ sản phẩm, khu kỹ thuật cùng các không gian hỗ trợ.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh: Việc khởi công Tòa nhà Viettel Điện Biên góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, phù hợp định hướng xây dựng đô thị Điện Biên Phủ xanh, thông minh, văn minh, bền vững. Công trình tập trung các lực lượng kỹ thuật, kinh doanh và hạ tầng vận hành của Viettel, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, triển khai các nền tảng số, giải pháp công nghệ mới; mở rộng kết nối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cộng đồng đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 17-NQ/TU.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và Viettel Điện Biên tập trung chỉ đạo, bảo đảm dự án thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn; sớm đưa công trình trở thành không gian nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai công nghệ số và đào tạo nguồn nhân lực. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng quy định, không bị chậm tiến độ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định, ngay sau lễ khởi công, Viettel sẽ tập trung nguồn lực, triển khai dự án với tinh thần người lính, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong quý IV/2027. Viettel tiếp tục đưa hạ tầng số, công nghệ tiên tiến đến gần hơn với người dân, góp phần tạo động lực phát triển Điện Biên và giữ vững phên giậu Tổ quốc.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Công trình được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của đô thị Điện Biên Phủ, góp phần tăng cường năng lực hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.