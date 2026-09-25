Tham dự Lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Phước 2, các sở, ngành liên quan; chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn cùng các nhà đầu tư quan tâm.

Dự án được thực hiện tại ấp Thạnh Tân, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng với lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Đại Ngân Sơn thực hiện nghi thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạnh Tân.

Cụm công nghiệp Thạnh Tân có tổng diện tích 50 ha, thời hạn hoạt động 50 năm theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư trên 871,664 tỷ đồng. Trong đó, đất nhà máy, kho tàng chiếm 32,18 ha; đất cây xanh 8,72 ha; đất giao thông 5,32 ha; đất công trình hành chính, dịch vụ 2,17 ha và đất các khu kỹ thuật 1,61 ha.

Các hạng mục hạ tầng chủ yếu gồm: San nền, giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa; nhà máy cấp nước công suất 1.320 m³/ngày đêm; hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, khu xử lý chất thải rắn và các công trình hành chính - dịch vụ.

Dự án còn có trạm xử lý nước thải tập trung công suất 811 m³/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40, cột A, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại Lễ khởi công.

Cụm công nghiệp Thạnh Tân có kết nối giao thông qua đường tỉnh 867. Hiện đã có một số nhà đầu tư trong các lĩnh vực hóa chất, phân bón, sản phẩm từ nhựa và cơ khí đăng ký quan tâm.

Dự án khởi công ngày 25-9-2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm tại chỗ; đồng thời, hỗ trợ tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản thông qua các ngành chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm.

Ông Trần Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Đại Ngân Sơn, cho biết, công ty ưu tiên triển khai các hạng mục hạ tầng thiết yếu, gồm: Giao thông chính, thoát nước mưa, thu gom nước thải, cấp điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy và trạm xử lý nước thải tập trung. Công tác san nền được thực hiện theo từng khu, phù hợp nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa các nhà máy vào hoạt động.

Cụm công nghiệp Thạnh Tân định hướng thu hút các ngành chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm; cơ khí; điện, điện tử và công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm từ nhựa; phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh; hóa chất, hóa dược và các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Đại Ngân Sơn và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Phước 2 chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, UBND tỉnh đã chủ động triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những năm tiếp theo; trong đó quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước và các công trình phục vụ phát triển vùng công nghiệp Tân Phước.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Cụm công nghiệp Thạnh Tân là một phần trong định hướng đó, góp phần chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng để Đại Ngân Sơn cùng các nhà đầu tư thứ cấp triển khai hoạt động hiệu quả, lâu dài. Cho đến thời điểm này, đã có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu và khả năng sẽ sớm ký kết, trở thành nhà đầu tư thứ cấp. Do đó, việc lấp đầy Cụm công nghiệp Thạnh Tân là khả thi

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu đề nghị, các sở, ngành và UBND xã Tân Phước 2 tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để dự án sớm hoàn thành; đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tổ chức thi công an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, chú trọng mỹ quan và tạo dấu ấn cho cụm công nghiệp.

Chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ đầu tư trong đào tạo, hỗ trợ việc làm, giúp người dân trong vùng dự án có cơ hội tham gia lao động, góp phần nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội.

Về công tác bảo vệ môi trường, ông Trần Văn Quang cho biết, công ty thực hiện kiểm soát từ khâu tiếp nhận dự án. Các dự án thứ cấp phải đúng ngành nghề được phê duyệt, sử dụng công nghệ hiện đại; không tiếp nhận công nghệ lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm. Trước khi hoạt động, doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn hóa chất theo quy định; nước thải phải được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống chung.

Toàn bộ nước thải của cụm được thu gom về trạm xử lý tập trung, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả ra môi trường và được quan trắc tự động, liên tục. Chất thải rắn, chất thải nguy hại được phân loại, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý; công tác quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ. Công ty sẽ phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp.