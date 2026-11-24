Nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, liền kề Đại lộ Tây Thăng Long, Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội có quy mô gần 199,3 ha, do Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam đầu tư. Dự án được định hướng phát triển thành khu công nghệ cao sinh học đa chức năng, tích hợp các phân khu nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất công nghệ cao, nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo và y tế. Trong đó, trọng tâm là phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như y sinh học - dược phẩm sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ vi sinh và xử lý môi trường, thiết bị và giải pháp sinh học tiên tiến.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án đầu tư xây dựng Ando Gateway Buildings đánh dấu bước chuyển trong lộ trình xây dựng Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội. Dự án Ando Gateway Buildings được xây dựng tại lô đất D-TMDV05, thuộc Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội, phường Thượng Cát, Hà Nội với quy mô diện tích đất khoảng 23.800 m² và tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Ando Gateway Buildings, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm, phát triển công nghệ đến sản xuất, thương mại hóa và cung cấp các dịch vụ khoa học sự sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Thành phố kỳ vọng Dự án đầu tư xây dựng Ando Gateway Buildings không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn mang lại giá trị sử dụng lâu dài, trở thành nơi những ý tưởng khoa học lớn được hình thành, các hợp tác quốc tế được kết nối và những công nghệ mới được phát triển.

Dự án Ando Gateway Buildings gồm hai tòa nhà Ando Gateway Building Sakura và Ando Gateway Building Anh Đào. Mỗi tòa nhà được thiết kế với 8 tầng nổi và 1 tầng tum. Công trình được xây dựng theo mô hình tổ hợp đa chức năng, kết hợp trung tâm thương mại cao cấp, văn phòng cho thuê hạng A và không gian nghiên cứu, phòng thí nghiệm (Lab). Ngoài ra, dự án còn tích hợp khu vực sảnh đón, triển lãm, hệ thống phòng họp và hội nghị quốc tế. Việc tích hợp các không gian này trong cùng một tổ hợp nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thương mại, kinh doanh, giáo dục và nghiên cứu khoa học…

Đặc biệt, hai tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Nhật Bản Tadao Ando - chủ nhân Giải thưởng Pritzker danh giá. Ở công trình này, Tadao Ando lựa chọn ý tưởng chủ đạo “Two Circles - Hai vòng tròn”, lấy cảm hứng từ hình học thuần khiết và sự cân bằng trong không gian.

Ông Patrick Gerard McKillen - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pacific Land.

Tại cửa ngõ Silver Lake, hai khối nhà hình trụ tròn có hình thức đồng nhất, bố trí đối xứng hai bên đại lộ, tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa. Phần đế công trình được tạo hình vát chéo hướng về phía đại lộ, mở ra không gian sảnh đón tiếp và hệ thống thông tầng rộng mở. Cách tổ chức hình khối và không gian góp phần làm nổi bật ý tưởng “Hai vòng tròn”, đồng thời tạo nên diện mạo riêng cho công trình tại cửa ngõ Silver Lake.

Ông Patrick Gerard McKillen - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pacific Land cho biết, Dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội là bước đi thiết thực nhằm thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và HĐND Thành phố; đồng thời góp phần triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phối cảnh dự án.

Việc triển khai Ando Gateway Buildings trong giai đoạn đầu của Silverlake là sự cụ thể hóa từng bước định hướng phát triển tổng thể của Silver Lake. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của khu công nghệ cao, góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

“Chúng tôi xác định Ando Gateway Buildings không chỉ tạo dấu ấn kiến trục tại cửa ngõ Silverlake mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái tích hợp giữa thương mại, dịch vụ, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia, đóng góp vào sự phát triển đồng bộ của toàn khu. Pacific Land Việt Nam cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai dự án theo kế hoạch, chú trọng chất lượng công trình và hướng tới giá trị sử dụng lâu dài”, ông Patrick Gerard McKillen nhấn mạnh.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và được đưa vào khai thác, vận hành trong quý I/2029.