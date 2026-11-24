Ngày 24/11/2026, dự án Ando Gateway Buildings chính thức khởi công tại Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội (Silver Lake). Đây là dự án đầu tiên được triển khai xây dựng tại khu công nghệ cao này.

Nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, liền kề Đại lộ Tây Thăng Long, Silver Lake có quy mô gần 199,3 ha, do Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam đầu tư. Dự án được định hướng phát triển thành khu công nghệ cao sinh học đa chức năng, tích hợp các phân khu nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất công nghệ cao, nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo và y tế.

Trong đó, trọng tâm là phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như y sinh học - dược phẩm sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ vi sinh và xử lý môi trường, thiết bị và giải pháp sinh học tiên tiến.

Đại diện UBND TP. Hà Nội và nhà đầu tư nhấn nút khởi động dự án. Ảnh: LV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố cho biết, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến được Thủ tướng Chính phủ xác định trong 10 nhóm công nghệ chiến lược và được TP. Hà Nội xác định trong 9 nhóm công nghệ chiến lược và 25 nhóm sản phẩm ưu tiên.

Nhưng lựa chọn công nghệ mới là bước đầu, câu hỏi lớn là Hà Nội sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị của ngành công nghệ ấy? Câu trả lời phải được thể hiện bằng những dự án, những phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và sản phẩm cụ thể và Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội sẽ góp phần trả lời câu hỏi đó.

Gần 200ha với vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD - một hệ sinh thái hoàn chỉnh về nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm phát triển công nghệ sản xuất thương mại hóa và cung cấp các dịch vụ khoa học sự sống theo tiêu chuẩn quốc tế, mở đường cho tri thức, tài sản trí tuệ, những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trưởng thành, những ngành nghề mới, việc làm có năng suất và thu nhập cao.

Theo ông Trương Việt Dũng, Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội đang sở hữu những điều kiện phát triển hết sức đặc biệt và có vị trí hết sức đắc địa ở phía Tây Bắc của Thủ đô. Phía Nam giáp trục đường Tây Thăng Long với mặt cắt khoảng 60 m và kết nối trục không gian trung tâm 80 m, lân cận khu đô thị công viên công nghệ số FPT 200 ha, công viên công nghệ khoa học đổi mới sáng tạo Thượng Cát 70 ha, cụm công viên Liêm Mạc – Thượng Cát- Phú Thượng 150 ha, trong Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ông bày tỏ tin tưởng, trong vòng 5 năm tới, khu vực này sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần gia tăng tăng trưởng hai con số của thành phố, đồng thời tạo ra những giá trị lớn hơn cho người dân.

Ông Patrick Gerard McKillen, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pacific Land cho biết, Dự án Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội là bước đi thiết thực nhằm thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và HĐND Thành phố; đồng thời góp phần triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc triển khai Ando Gateway Buildings trong giai đoạn đầu của Silverlake là sự cụ thể hóa từng bước định hướng phát triển tổng thể của Silver Lake. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của khu công nghệ cao, góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Pacific Land Việt Nam cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai dự án theo kế hoạch, chú trọng chất lượng công trình và hướng tới giá trị sử dụng lâu dài. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và được đưa vào khai thác, vận hành trong quý I/2029.

Dự án Ando Gateway Buildings được xây dựng tại lô đất D-TMDV05, thuộc Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake), phường Thượng Cát, Hà Nội với quy mô diện tích đất khoảng 23.800 m² và tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Ando Gateway Buildings gồm hai tòa nhà, được thiết kế với 8 tầng nổi và 1 tầng tum mỗi tòa. Công trình được xây dựng theo mô hình tổ hợp đa chức năng, kết hợp trung tâm thương mại cao cấp, văn phòng cho thuê hạng A và không gian nghiên cứu, phòng thí nghiệm (Lab). Ngoài ra, dự án còn tích hợp khu vực sảnh đón, triển lãm, hệ thống phòng họp và hội nghị quốc tế. Việc tích hợp các không gian này trong cùng một tổ hợp nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thương mại, kinh doanh, giáo dục và nghiên cứu khoa học…