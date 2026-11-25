Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công CCN Hòa Nhơn.

Tham dự Lễ khởi công có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình; đại diện các sở, ban, ngành địa phương hữu quan và các doanh nghiệp cùng đông đảo người dân trong vùng dự án.

Dự án CCN Hòa Nhơn được xây dựng trên diện tích đất hơn 24,75ha, trong đó, có hơn 15,7ha đất công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và gần 9ha đất xây dựng kết cấu hạ tầng dùng chung. CCN Hòa Nhơn được định hướng phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp.

Đại diện Chủ đầu tư cam kết triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Dự án hướng đến việc cung cấp mặt bằng sản xuất cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu, góp phần giải quyết nhu cầu về địa điểm đầu tư, mở rộng nhà xưởng và tổ chức hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thuộc các ngành cơ khí, điện tử, thiết bị điện, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, Dự án hướng đến nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương, các cơ sở sản xuất có nhu cầu chuyển đổi, mở rộng hoặc đầu tư nhà máy theo hướng chuyên nghiệp hơn. Thông qua việc hình thành một không gian sản xuất tập trung, có hạ tầng được đầu tư đồng bộ, CCN Hòa Nhơn kỳ vọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện hoạt động, tăng khả năng kết nối và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Chủ đầu tư ký kết hợp đồng thuế đất tại CCN Hòa Nhơn với nhiều doanh nghiệp.

Không chỉ mang ý nghĩa về phát triển hạ tầng, dự án này còn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm, gia tăng giá trị kinh tế và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng. Chia sẻ tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng Mai Công Hồ nhấn mạnh: Sự phát triển của một khu công nghiệp hay CCN không chỉ được đo bằng diện tích đất được lấp đầy, mà còn bằng số lượng doanh nghiệp phát triển thành công, chất lượng việc làm được tạo ra và những giá trị KT-XH mà dự án mang lại cho địa phương.

Với CCN Hòa Nhơn, Chủ đầu tư mong muốn kiến tạo một không gian sản xuất có chất lượng, nơi doanh nghiệp có điều kiện phát triển ổn định và lâu dài. “Trên tinh thần đó, chúng tôi cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ và các quy định pháp luật; chú trọng chất lượng xây dựng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp”, ông Mai Công Hồ chia sẻ thêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình cho biết: Trong giai đoạn phát triển mới, TP Đà Nẵng xác định công nghiệp là một trong những động lực quan trọng. Do đó, TP luôn ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại và bền vững… Từ định hướng đó, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, tạo quỹ đất sản xuất có chất lượng, kết nối đồng bộ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong tổng thể đó, Dự án CCN Hòa Nhơn có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung không gian sản xuất, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư và tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn TP. Quan trọng hơn, khi hoàn thành, dự án trên được kỳ vọng sẽ tạo thêm mặt bằng sản xuất, việc làm, nguồn thu ngân sách và đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.

Chủ đầu tư tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Bà Nà.

Để Dự án CCN Hòa Nhơn được triển khai đúng định hướng, sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Chủ đầu tư triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung của CCN này. Nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC, v.v…

Xây dựng chiến lược xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp có chọn lọc; ưu tiên các ngành nghề phù hợp với định hướng quy hoạch CCN, đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp địa phương tiếp cận và thuê được mặt bằng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương…

Nhiều phương tiện, máy móc, thiết bi ra quân thi công tại Lễ khởi công.

Đồng chí Phan Thái Bình cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định; chủ động tháo gỡ khó khă, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi…

Về phía lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, theo dõi, giám sát Chủ đầu tư để bảo đảm Dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả…

* Nhân dịp này, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng đã tổ chức ký kết hợp đồng thuế đất tại CCN Hòa Nhơn với nhiều doanh nghiệp; tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Bà Nà.

PHÚ NAM