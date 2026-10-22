Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để chủ đầu tư triển khai dự án thuận lợi, sớm phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Kim Long yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các hạng mục hạ tầng để dự án sớm đi vào hoạt động, góp vào tăng trưởng của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long phát biểu tại lễ khởi công dự án. (Ảnh: TS)

Trong thu hút đầu tư thứ cấp phải kiên định định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, phát triển công nghiệp đi đôi với gìn giữ môi trường sống; ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: TS)

Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 (xã Đồng Phú và phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) có quy mô 316,77ha, tổng vốn đầu tư của dự án là 1.360 tỷ đồng. Khu công nghiệp có vị trí giao thông thuận lợi khi tiếp giáp đường ĐT.741, đường ĐH.507 và tuyến cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành trong tương lai... tạo điều kiện kết nối với các trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics trong vùng.

Dự án tối ưu hóa cơ cấu sử dụng đất với hơn 70,9% diện tích dành cho nhà máy, kho tàng. Ngoài ra, chủ đầu tư bố trí hơn 15,2ha đất hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Nhằm hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, hơn 27,1% tổng diện tích được dành cho cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Mạng lưới hạ tầng được đầu tư đồng bộ với trạm điện 110kV nội khu, hệ thống cấp thoát nước riêng biệt và trạm xử lý nước thải công suất 2.500 m³/ngày đêm. Dự án dự kiến thu hút khoảng 10.000 lao động khi đi vào vận hành.

Đơn vị triển khai dự án cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. (Ảnh: TS)

Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với 5 tiêu chí chiến lược của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam gồm hạ tầng xanh, quản lý và sản xuất thông minh, năng lượng sạch, công nghiệp tuần hoàn và quản trị theo mô hình ESG. Dự án ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Ông Lê Duy Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho biết, từ khi thành lập năm 2009 đến nay, hai khu công nghiệp hiện hữu của công ty với quy mô hơn 258ha đã cơ bản lấp đầy. Nơi đây thu hút 117 dự án, bao gồm 60 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 353 triệu USD và 2.655 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 20.800 lao động.

Ông Lê Duy Thanh khẳng định: "Chúng tôi cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường".

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: TS)

Đại diện doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, ông Chou Chun Chieh, Giám đốc đơn vị quản lý Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) cũng có bài phát biểu chào mừng sự kiện và đánh giá cao môi trường đầu tư tại khu vực.