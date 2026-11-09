Khởi công Dự án cải tạo rạch Văn Thánh dài 2,2km giải quyết ô nhiễm môi trường khu trung tâm

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. (Ảnh: THẾ ANH)

Cùng với quá trình đô thị hóa, khu vực tuyến rạch Văn Thánh đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, bồi lắng, hạn chế khả năng tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống sinh hoạt của người dân.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng, được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách với 1.077 trường hợp phải giải tỏa, di dời.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng cho biết, việc khởi công gói thầu số 1 là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề triển khai các hạng mục tiếp theo. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Đây là một trong những dự án thuộc Đề án di dời, chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Do đó việc đầu tư dự án là hết sức cần thiết, nhằm từng bước cải thiện điều kiện thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng, nâng cao chất lượng môi trường sống và chỉnh trang diện mạo đô thị khu vực.

Lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Cụ thể, Dự án thành phần 1 thực hiện nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.743,498 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng có tổng mức đầu tư khoảng 6.812,083 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang tuyến rạch có chiều dài khoảng 2,2km, bắt đầu từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè; gồm tuyến rạch chính dài hơn 1,9km và tuyến nhánh gần 300m. Lòng rạch sẽ được nạo vét sâu 3m, rộng 25-80m, kết hợp xây kè hai bên.

Bên cạnh đó, công trình thi công sẽ bao gồm hệ thống thoát nước mưa, riêng nước thải được thu gom bằng đường ống có đường kính 0,6-2m, kéo dài từ đầu tuyến đến trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Dọc rạch sẽ xây dựng đường giao thông, vỉa hè và đường song hành nối vào đường Điện Biên Phủ, rộng 11-20m. Dự án còn xây mới cầu Phú An rộng 19m, đồng thời mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ. Các hạng mục khác gồm công viên, mảng xanh, chiếu sáng, đường ống kỹ thuật dọc tuyến...

Chính quyền địa phương trao quà cảm ơn người dân tích cực bàn giao mặt bằng sớm. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Giá, một người dân nằm trong khu vực thực hiện dự án chia sẻ, đây là dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng, tạo bộ mặt đô thị khang trang, văn minh và đáng sống nên ngày 13/10 ông đã bàn giao mặt bằng cho địa phương.

Qua quá trình điều tra, khảo sát, ông Giá nhận thấy Ban Hạ tầng rất minh bạch, hỗ trợ tích cực về công tác đo vẽ, áp giá bồi thường nên bản thân ông và bà con rất phấn khởi phối hợp để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, dự án cải tạo rạch Văn Thánh có vai trò đặc biệt quan trọng trong mục tiêu giảm ô nhiễm, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Công trình cũng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành di dời toàn bộ khoảng 40.000 hộ dân ven các tuyến kênh rạch có tổng chiều dài khoảng 400km.

Tổng kinh phí dành cho đề án khoảng 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026-2031.

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ người dân, ông Dinh đề nghị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công theo kế hoạch. Nhà thầu cần tập trung nguồn lực, nhân công, vật tư, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thời hạn theo hợp đồng đã cam kết.