Khởi công Dự án Bến xe khách Tuyên Quang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tới dự Lễ khởi công Bến xe khách Tuyên Quang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đồng chí lãnh đạo dự Lễ khởi công Bến xe khách Tuyên Quang.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án.

Dự án xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang được xây dựng tại phường Minh Xuân có tổng vốn đầu tư dự kiến trên 265 tỷ đồng, với diện tích đất sử dụng trên 3,6 ha.

Mục tiêu đầu tư xây dựng mới bến xe khách hiện đại, khép kín từ khu vực đón khách, trả khách, xe xếp chỗ chờ đón khách đến khu vực bán vé. Nhằm mục tiêu hoàn thiện quy hoạch và đồng bộ, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội của đô thị. Xây dựng mới bến xe khách đạt tiêu chuẩn bến xe loại 2 và hướng tới tiêu chuẩn bến xe loại 1 trong tương lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực phối hợp, triển khai các bước chuẩn bị để dự án được khởi công theo kế hoạch. Đồng chí nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá của tỉnh, việc đầu tư xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang bằng nguồn vốn xã hội hóa thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của địa phương, góp phần huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự lễ khởi công.

Đông đảo nhân dân dự lễ khởi công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với vị trí tại phường Minh Xuân, nằm trong khu vực trung tâm đô thị Tuyên Quang và có khả năng kết nối với các trục phát triển của tỉnh, Bến xe khách Tuyên Quang có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tăng cường kết nối giữa các địa bàn trong tỉnh và với các khu vực lân cận.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại lễ khởi công.

Để công trình phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành, đồng chí đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các hạng mục theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm khả năng kết nối với mạng lưới bến xe trong khu vực. Trong quá trình thi công, cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, tuân thủ các quy định về chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và phường Minh Xuân tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án.

Phối cảnh Bến xe khách Tuyên Quang.

Lễ khởi công Dự án Bến xe khách Tuyên Quang là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tạo diện mạo đô thị hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công trình cũng mang ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang.