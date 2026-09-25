Khởi công dự án 884 căn nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại Hà Nội

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT, chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất ký hiệu HH - 01 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khởi công.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại (Bộ Công an), Văn phòng Bộ Công an; các đơn vị chức năng của Bộ Công an và TP Hà Nội.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 9874/QĐ-BCA-H02 ngày 12/12/2025 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 5047/QĐ-BCA-H02 ngày 10/8/2026 của Bộ Công an, Dự án HH-01 Linh Đàm được xây dựng tại ô đất ký hiệu HH-01 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 10.053m².

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 884 căn hộ; hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại, hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn, xanh - sạch - đẹp. Dự kiến Quý IV/2029, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình.

Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở mà còn là biểu tượng của tinh thần đồng chí, đồng đội, thể hiện sự nhân văn sâu sắc, sự tri ân, sẻ chia và trách nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với CBCS.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Hoàng Liệt là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hà Nội về chăm lo đời sống CBCS, góp phần ổn định cuộc sống để CBCS CAND yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP Hà Nội, các sở, ban, ngành, đặc biệt là Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Liệt; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và người dân trong quá trình thực hiện dự án.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao ủng hộ "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Để công trình hoàn thành trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo đảm ANTT trong suốt quá trình thi công; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh...

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu dự lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hải Tùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT cam kết tập trung tối đa các nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân sự; triển khai dự án đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và kỹ - mỹ thuật; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị thi công, tư vấn giám sát để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, hiệu quả và bền vững.

Tại lễ khởi công, nhằm tri ân và thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình đối với địa phương, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trao ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.