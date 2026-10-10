Khởi công dự án 783 căn nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an tại Hà Nội

Dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hà Nội và chính quyền địa phương.

Lễ khởi công được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng. Trước đó, Ngày 7/7/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Công trình không chỉ góp phần hiện thực hóa chủ trương chăm lo nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) mà còn được kỳ vọng bổ sung một không gian sống hiện đại, đồng bộ, đóng góp vào diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại của Thủ đô Hà Nội.

Dự án được triển khai tại các ô đất CT03 và CT04 thuộc Khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, với tổng diện tích đất gần 1ha. Theo phương án quy hoạch, dự án gồm hai tòa nhà cao 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 783 căn hộ.

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, dự án còn được định hướng phát triển thành không gian sống hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, với hệ thống cây xanh, sân chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phục vụ đời sống cư dân. Việc bố trí các tiện ích trong tổng thể dự án hướng đến mục tiêu hình thành môi trường sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và gắn kết gia đình của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại cho biết, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó có TP Hà Nội để chỉ đạo triển khai công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND. Qua đó, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cán bộ chiến sĩ Công an đóng quân trên địa bàn quốc nói chung và TP Hà Nội nói riêng, nhằm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, củng cố hậu phương vững chắc cho lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của Nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Để dự án được triển khai hiệu quả, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên đề nghị, chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tính thẩm mỹ của công trình. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hồ Tây cùng Đơn vị phát triển dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group khẳng định, sẽ tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực tối đa, thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.