Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự và nhấn nút khởi công dự án thuộc nhóm công trình nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước.

Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), tại cửa ngõ Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là chủ đầu tư. Công trình có kết nối trực tiếp với đường Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục Quốc lộ 22 và Bến xe An Sương, tạo thuận lợi cho cư dân di chuyển đến các khu vực khác của thành phố cũng như các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Với tổng diện tích 191,6 ha và mật độ xây dựng khoảng 20%, dự án đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân. Theo bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, dự án được quy hoạch đồng bộ giữa nhà ở để bán, nhà ở cho thuê với hệ thống trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Công trình kỳ vọng góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố.

Về giáo dục, dự án bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống gồm 13 trường học, trong đó có 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Hệ thống y tế cũng được bố trí trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, tạo thuận lợi cho cư dân tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh. Ngoài ra, dự án dành hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha xây dựng công viên, góp phần điều tiết nước mưa, giảm nhiệt độ khu vực và cải thiện môi trường sống.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm chính thức khởi công sáng 19/11/2026. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thành phố xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong đó, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm kết nối giao thông trực tiếp với đường Vành đai 3 đang được xây dựng và nằm trong ranh TOD của tuyến metro số 9. Việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển đô thị, khai thác lợi thế kết nối giao thông, từng bước hình thành các khu dân cư đồng bộ, mở rộng không gian an cư và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai công tác quy hoạch và bước đầu đã dành hơn 1.400 ha quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thành phố cũng là một trong những địa phương đăng ký số lượng căn nhà ở xã hội lớn nhất cả nước, với gần 200.000 căn. Công tác phát triển nhà ở xã hội tại thành phố đã góp phần tạo thêm chỗ ở cho người lao động thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Đối với dự án khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giải quyết các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chủ đầu tư cần ưu tiên nguồn lực tài chính, áp dụng công nghệ mới để sớm triển khai thi công dự án.

Trước đó, năm 2025, Vingroup công bố kế hoạch đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Tập đoàn dự kiến triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang được thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.