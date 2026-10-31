Khởi công công trình 'Đường hoa Côn Đảo – Ươm mầm tương lai xanh'

Công trình có chiều dài khoảng 14 km, kinh phí thực hiện 5 tỷ đồng do Agribank tài trợ, được triển khai với mục tiêu bổ sung không gian xanh, cải thiện cảnh quan tại các tuyến đường và khu vực công cộng, tạo điểm nhấn phù hợp với thiên nhiên Côn Đảo và góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Công trình do Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Sao Thủy phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặc khu Côn Đảo triển khai thực hiện, với sự tài trợ của Agribank. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ khởi công xây dựng công trình

Các hạng mục chính của công trình gồm: Xây dựng 01 đồng hồ cảnh quan tại khu vực tam giác đường Cỏ Ống; Cải tạo mảng xanh tại khu vực hồ Suối Ớt; Trồng 80 cây hoa giấy cao khoảng 3m tại hồ Suối Ớt, trên 200m đoạn tường chắn an toàn đường Cách mạng Tháng Tám và tại khu vực giao lộ đường Hùng Vương – 30/4; Trồng 7 cây chà là cao 3 – 3.5m, kết hợp chỉnh trang mảng xanh tại khu vực giao lộ đường Hùng Vương – 30/4...

Đại diện Ban tổ chức phát biểu tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động đi bộ đồng hành với chủ đề “Chung tay xây dựng Côn Đảo: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, thu hút hàng trăm người tham gia; và trưng bày 50 bức ảnh với chủ đề “Côn Đảo Xanh – Gìn giữ cho muôn đời”. Nội dung trưng bày giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, hệ sinh thái rừng và biển, đa dạng sinh học cùng các nỗ lực bảo tồn tại Côn Đảo...

Trao tặng cây xanh cho các đại biểu tham dự lễ khởi công

Trước đó, ngày 30/10, các đại biểu tham dự chương trình "Đường hoa Côn đảo – Ươm mầm tương lai xanh” đã tổ chức viếng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo; đồng thời thăm hỏi, tặng quà cựu tù chính trị và gia đình chính sách đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.

Các đại biểu tham gia đi bộ đồng hành với chủ đề “Chung tay xây dựng Côn Đảo: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”

Chương trình “Đường hoa Côn đảo – Ươm mầm tương lai xanh góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển Côn Đảo hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, thông minh và đáng sống theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các thành viên trong đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà cựu tù chính trị sinh sống tại đặc khu Côn Đảo

Thông qua việc chỉnh trang cảnh quan và bổ sung cây xanh tại các khu vực công cộng, công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sống, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và hỗ trợ xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, thân thiện, văn minh, góp phần giáo dục truyền thống, giới thiệu giá trị lịch sử – tự nhiên và thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.