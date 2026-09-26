Khởi công công trình Đoàn kết quân dân tại xã Ba Gia

Dự lễ có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị); Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5; đại diện các cơ quan Quân khu 5, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo xã Ba Gia cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Công trình được Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng hỗ trợ 2,5 tỷ đồng trong năm 2026. Nhà thi đấu đa năng được xây dựng theo hướng đồng bộ, kiên cố, nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động tập trung của giáo viên, học sinh Trường THCS Ba Gia, điểm trường Phú Mỹ.

Việc đầu tư xây dựng công trình góp phần bổ sung không gian sinh hoạt, rèn luyện cho nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để thầy và trò tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống. Công trình cũng thể hiện sự gắn bó, đồng hành giữa lực lượng quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 22-12-2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tinh thần đoàn kết quân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương sẽ tham gia hỗ trợ ngày công, góp phần giảm chi phí xây dựng và tạo điều kiện để công trình được hoàn thiện đồng bộ, bền vững.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được nhà trường và địa phương quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, phục vụ lâu dài nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống và các hoạt động cộng đồng.

Hà Vy