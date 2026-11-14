Khởi công cầu Sông Cây Trăm nối Xã Trần Phán và xã Đầm Dơi
Sáng 14/11, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp chính quyền hai Xã Trần Phán và Đầm Dơi tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Sông Cây Trăm, đem lại niềm vui cho người dân và học sinh địa phương sau thời gian dài đi lại khó khăn.
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài cùng lãnh đạo 2 địa phương và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn.
Công trình cầu Sông Cây Trăm dài 45 m, chiều ngang 3 m, nối liền ấp Nhị Nguyệt (Xã Trần Phán) và ấp Tân Điền (xã Đầm Dơi).
Tổng kinh phí xây dựng 490 triệu đồng, trong đó Tỉnh đoàn Cà Mau kết nối, vận động nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ 350 triệu đồng, phần còn lại 140 triệu đồng do Nhân dân hai ấp chung tay đóng góp.
Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, giao thương của bà con và giúp các em học sinh đến trường an toàn, công trình xây mới cầu Sông Cây Trăm còn thể hiện sự đoàn kết, chung tay của tổ chức Đoàn, các nhà hảo tâm cùng sự đồng lòng góp sức của chính người dân thụ hưởng.
Phấn khởi trong ngày khởi công cây cầu, ông Giang Văn Tùng (ấp Tân Điền, xã Đầm Dơi) chia sẻ: “Cây cầu cũ đã xuống cấp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con và đường đến trường của con em vất vả. Nay được Tỉnh đoàn Cà Mau quan tâm vận động hỗ trợ kinh phí cùng sự góp sức của bà con 2 ấp để xây cầu mới, chúng tôi vô cùng trân trọng nghĩa tình này”./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khoi-cong-cau-song-cay-tram-noi-xa-tran-phan-va-xa-dam-doi-a134302.html