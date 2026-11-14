Khởi công cầu Sông Cây Trăm nối Xã Trần Phán và xã Đầm Dơi

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài cùng lãnh đạo 2 địa phương và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài (thứ hai từ phải sang) chứng kiến đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng cầu Sông Cây Trăm cho địa phương.

Công trình cầu Sông Cây Trăm dài 45 m, chiều ngang 3 m, nối liền ấp Nhị Nguyệt (Xã Trần Phán) và ấp Tân Điền (xã Đầm Dơi).

Tổng kinh phí xây dựng 490 triệu đồng, trong đó Tỉnh đoàn Cà Mau kết nối, vận động nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ 350 triệu đồng, phần còn lại 140 triệu đồng do Nhân dân hai ấp chung tay đóng góp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Sông Cây Trăm.

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, giao thương của bà con và giúp các em học sinh đến trường an toàn, công trình xây mới cầu Sông Cây Trăm còn thể hiện sự đoàn kết, chung tay của tổ chức Đoàn, các nhà hảo tâm cùng sự đồng lòng góp sức của chính người dân thụ hưởng.

Hiện trạng cầu Sông Cây Trăm cũ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Phấn khởi trong ngày khởi công cây cầu, ông Giang Văn Tùng (ấp Tân Điền, xã Đầm Dơi) chia sẻ: “Cây cầu cũ đã xuống cấp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con và đường đến trường của con em vất vả. Nay được Tỉnh đoàn Cà Mau quan tâm vận động hỗ trợ kinh phí cùng sự góp sức của bà con 2 ấp để xây cầu mới, chúng tôi vô cùng trân trọng nghĩa tình này”./.