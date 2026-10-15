Khởi công Cầu nối yêu thương 120: Nối nhịp giao thông ở xã Thuận Hòa, Cần Thơ

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Đào Anh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam), cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị tài trợ và đông đảo người dân.

Đại diện lãnh đạo địa phương, Nhựa Tiền Phong, Tiền Phong Nam và các đơn vị đồng hành tại lễ khởi công Cầu Phước Phong.

Với người dân ấp Phước Phong, việc khởi công cây cầu mới mang đến niềm vui sau nhiều năm phải đi lại trên cây cầu cũ đã xuống cấp. Cầu Phước Phong hiện hữu được xây dựng năm 2010, dài khoảng 36m, rộng 1,5m, mặt cầu chỉ đủ cho một xe máy lưu thông. Sau nhiều năm sử dụng, chân cầu và lan can tại một số vị trí bị ăn mòn, lộ thép. Độ dốc cao, vị trí bắc xéo qua kênh 30/4 cùng biển cảnh báo “Cầu yếu”, giới hạn tải trọng 500kg khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công trình mới dự kiến phục vụ khoảng 200 hộ dân và gần 100 học sinh. Với người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ, việc cải thiện hạ tầng giao thông không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ vận chuyển nông sản, hàng hóa và thúc đẩy giao thương tại địa phương.

Theo thiết kế, Cầu nối yêu thương 120 dài 43m, rộng 3,9m, tải trọng 3,5 tấn, đáp ứng nhu cầu lưu thông với khả năng khai thác cao hơn so với cầu cũ. Bên cạnh công trình cầu, địa phương có kế hoạch triển khai tuyến đường kết nối từ đường chính vào khu vực cầu, với giá trị dự kiến khoảng 12 tỷ đồng. Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục kết nối được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để người dân đi lại, giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn.

Bà Lê Thị Thanh Lam - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ, trân trọng ghi nhận sự đồng hành của Nhựa Tiền Phong và các đơn vị tài trợ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn sự chung tay của Nhựa Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành trong việc triển khai công trình. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời đề nghị chính quyền và người dân phối hợp quản lý, bảo quản công trình để cây cầu được khai thác an toàn, phát huy hiệu quả lâu dài.

Ông Đào Anh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong chia sẻ về sứ mệnh kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn qua chương trình “Cầu Nối Yêu Thương”

Đại diện Nhựa Tiền Phong, ông Đào Anh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát triển hạ tầng giao thông dân sinh gắn với trách nhiệm cộng đồng. “Thông qua chương trình ‘Cầu Nối Yêu Thương’, chúng tôi mong muốn tiếp tục chung tay cùng chính quyền và các đơn vị đồng hành tháo gỡ khó khăn về giao thông, giúp các em học sinh đến trường an toàn hơn, người dân thuận lợi phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.” - ông Đào Anh Thắng chia sẻ.

Đại diện Nhựa Tiền Phong trao bảng tượng trưng tặng cầu cho chính quyền xã Thuận Hòa.

Khởi xướng từ tháng 10/2017, chương trình “Cầu nối yêu thương” là một trong những hoạt động cộng đồng được Nhựa Tiền Phong duy trì nhiều năm qua, hướng đến cải thiện hạ tầng giao thông tại các địa phương còn khó khăn. Đến nay, chương trình đã đưa 119 cây cầu vào sử dụng trên cả nước. Công trình tại ấp Phước Phong là cây cầu thứ 120 của chương trình, đồng thời là cây cầu thứ 16 được triển khai tại TP Cần Thơ sau sáp nhập.

Trong hành trình đó, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) tiếp tục đồng hành, phối hợp với chính quyền địa phương và các đối tác kết nối nguồn lực để triển khai công trình tại khu vực phía Nam. Dự án có sự chung tay của Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, Công ty Cổ phần Nhựa Tín Kim, Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C cùng các đơn vị thi công, góp phần đưa nguồn lực xã hội đến gần hơn với nhu cầu thiết thực của người dân.

Nhân dịp khởi công, chương trình trao tặng 50 phần quà cho học sinh địa phương, gồm 30 phần dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và 20 phần dành cho học sinh đạt thành tích xuất sắc. Hoạt động thể hiện sự quan tâm đến thế hệ trẻ, tiếp thêm động lực để các em duy trì tinh thần học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với sự chung tay của doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành, công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện đi lại, tăng cường kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho đời sống, sinh kế của người dân xã Thuận Hòa. Đây cũng là dấu mốc tiếp nối hành trình “Cầu Nối Yêu Thương”, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành của Nhựa Tiền Phong và Tiền Phong Nam trong các hoạt động vì cộng đồng, hướng đến những giá trị bền vững tại các địa phương.