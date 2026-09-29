Khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối TP.HCM với TP Đồng Nai

Dự án cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuyến bắt đầu từ đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TP HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Đại Phước (TP Đồng Nai). Công trình được kỳ vọng tạo thêm lối đi qua sông, giảm sự phụ thuộc vào phà Cát Lái hiện nay.

Cầu Long Hưng có tổng chiều dài tuyến khoảng 9,8 km, nối phường Long Phước (TP HCM) với khu vực giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tại TP Đồng Nai. Dự án có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai.

Theo phương án phối hợp giữa hai địa phương, phần cầu được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Đối với đường dẫn, mỗi địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng phần tuyến trên địa bàn mình bằng vốn ngân sách. Hai dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2029.