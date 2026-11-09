Khởi công cải tạo rạch Văn Thánh, TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng

Sáng 9-11,Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức Lễ khởi công gói thầu xây lắp 1, thuộc Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, gói thầu Xây lắp 1 là một trong 3 gói thầu xây lắp chính của dự án, có giá trị khoảng 608 tỷ đồng. Phạm vi thi công dài khoảng 410m, từ đường Võ Oanh đến khu vực cầu Văn Thánh 1.

Các hạng mục gồm: nạo vét lòng rạch, xây dựng kè bảo vệ bờ, hệ thống thoát nước mưa, đường giao thông, hào kỹ thuật, cảnh quan và chiếu sáng. Riêng hệ thống thu gom nước thải được triển khai trên toàn tuyến, kết nối về Trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Gói thầu dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, gồm hai dự án thành phần. Trong đó, hơn 1.743 tỷ đồng dành cho nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng; hơn 6.812 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Phạm vi dự án có diện tích khoảng 237.214m², chiều dài tuyến rạch khoảng 2,24km, từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gồm tuyến chính dài khoảng 1,965km và tuyến nhánh dài 275m.

Theo thiết kế, lòng rạch được nạo vét đến cao trình đáy -3m, bề rộng từ 25-80m, kết hợp xây dựng kè bảo vệ hai bên bờ. Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống có đường kính từ 400mm đến cống hộp kích thước 2m x 2m; hệ thống thoát nước thải sử dụng đường ống đường kính từ 600mm đến 2.000mm.

Rạch Văn Thánh trước khi khởi công cải tạo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dọc tuyến rạch sẽ xây dựng đường giao thông, vỉa hè và các tuyến đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ, lộ giới từ 11-20m. Dự án còn xây mới cầu Phú An rộng 19m, mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ, đồng thời bổ sung công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, dự án có vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Công trình cũng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 di dời khoảng 40.000 hộ dân sống ven các tuyến kênh, rạch có tổng chiều dài khoảng 400km trên địa bàn thành phố.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình dự kiến khoảng 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng một phần ba tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031.

Ngay sau lễ khởi công các đơn vị triển khai máy móc thực hiện dự án. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu triển khai thi công; đồng thời đề nghị nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án cải tạo rạch Văn Thánh dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần cải thiện chất lượng môi trường nước, tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, hoàn thiện kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật, tạo diện mạo đô thị khang trang hơn cho khu vực.