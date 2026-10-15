Dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu khởi công 4 điểm cầu tràn trên tuyến đường vào xóm Khuổi Chao.Khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn

Xã tổ chức khởi công công trình khắc phục, sửa chữa 4 vị trí đường tràn trên tuyến đường giao thông xóm Khuổi Chao, với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Ban Vận động cứu trợ tỉnh để khắc phục thiệt hại do thiên tai, ngân sách xã đối ứng 1,5 tỷ đồng.

Công trình dự kiến thực hiện từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất của người dân.

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, xã Định Hóa khởi công xây dựng Trường Mầm non Phúc Chu với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng. Dự án gồm nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ, cải tạo khu làm việc và hội trường cũ thành các phòng chức năng, khu bếp ăn.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho gia đình bà Hứa Thị Hiên, xóm Khuổi Chao.

Dịp này, xã Định Hóa cũng tổ chức bàn giao nhà ở cho gia đình bà Hứa Thị Hiên, xóm Khuôi Chao. Ngôi nhà có tổng trị giá 300 triệu đồng, trong đó gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Mặt trận Tổ quốc và ngân sách xã, giúp gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Định Hóa trong triển khai các công trình hạ tầng, giáo dục và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Qua đó góp phần từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn.