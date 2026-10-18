Khởi công 7 dự án, tạo động lực phát triển kinh tế

Chuẩn bị mặt bằng cho Lễ khởi công Dự án Khu dân cư số 1 Lương Phú, xã Kha Sơn.

Trong số 7 dự án dự kiến khởi công dịp này, xã Kha Sơn có 2 dự án khu dân cư với tổng diện tích gần 30ha. Các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển mà còn tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây cũng là điều kiện để địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chuẩn phường trước năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Kha Sơn, cho biết: Địa phương xác định các dự án khu dân cư có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Vì vậy, chính quyền xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án triển khai theo kế hoạch.

Một trong những dự án đáng chú ý là Khu dân cư số 1 Lương Phú, có diện tích hơn 13,48ha, tổng mức đầu tư hơn 321 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.800 người. Theo quy hoạch, dự án hướng tới hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với các hạng mục cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, đất giáo dục, nhà văn hóa và hệ thống xử lý nước thải.

Dự án nằm gần Cụm công nghiệp Lương Phú - Tân Đức và Nhà máy may TNG Phú Bình, đồng thời có khả năng kết nối với tuyến đường Vành đai V và các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực. Những lợi thế này được kỳ vọng giúp gia tăng sức hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu nhà ở và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ông Phạm Thái Sơn, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản CNT (chủ đầu tư), cho biết: Doanh nghiệp kỳ vọng dự án góp phần thay đổi diện mạo đô thị, hình thành khu dân cư có hạ tầng đồng bộ. Sự phối hợp của chính quyền địa phương trong quá trình hoàn thiện thủ tục có vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện.

Cùng với phát triển đô thị, tỉnh đang hướng tới khai thác hiệu quả lợi thế giao thông và khả năng kết nối của từng địa phương. Dự án Đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình tại phường Trung Thành được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển dịch vụ và logistics ở khu vực phía Nam tỉnh. Dự án có diện tích 24,92ha, tổng mức đầu tư hơn 435 tỷ đồng, công suất bốc xếp thiết kế khoảng 3,8-4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Là công trình cảng thủy nội địa, Dự án này được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất với thị trường. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình có thể tạo điều kiện phát triển các hoạt động kho bãi, vận tải và dịch vụ hỗ trợ, góp phần khai thác tiềm năng vận tải đường thủy của khu vực.

Theo đồng chí Hoàng Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Thành, dự án có ý nghĩa đối với định hướng phát triển kinh tế địa phương, nhất là lĩnh vực dịch vụ và logistics. Chính quyền phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phạm vi trách nhiệm, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu dân cư số 1 Lương Phú, xã Kha Sơn

Danh mục công trình, dự án dự kiến khởi công dịp này còn có Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1; Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2; Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức và Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, nhà ở đến hạ tầng dịch vụ. Nếu được triển khai hiệu quả, những công trình này sẽ góp phần bổ sung nguồn lực phát triển, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc, đồng thời nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Để các dự án khởi công đúng kế hoạch, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đang khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, quy hoạch và đấu nối hạ tầng cần được tập trung thực hiện. Đối với các dự án quy mô lớn, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện, tháo gỡ vướng mắc, hạn chế kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Việc chuẩn bị khởi công 7 dự án nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh không chỉ góp phần tạo không khí thi đua chào mừng sự kiện mà còn thể hiện nỗ lực huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ hạ tầng khu dân cư, công nghiệp, nhà ở xã hội đến logistics và dịch vụ, mỗi dự án đều được kỳ vọng bổ sung động lực tăng trưởng cho địa phương.

Khi được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, các dự án sẽ góp phần khai thác tốt hơn lợi thế về vị trí, quỹ đất, hạ tầng giao thông và khả năng kết nối. Qua đó, tỉnh có thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.