Khởi công 64 căn nhà Đại đoàn kết, chào mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Tham dự lễ khởi công có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đại biểu tham dự lễ khởi công 64 căn nhà Đại đoàn kết.

64 căn nhà Đại đoàn kết được triển khai xây dựng tại 64 xã, phường trong tỉnh. Mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng; tổng kinh phí 5,12 tỷ đồng.

64 căn nhà không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, đồng thời, lan toả truyền thống “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều (bìa trái) trao hoa cảm ơn ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, hỗ trợ kinh phí xây dựng 64 căn nhà Đại đoàn kết.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau thời gian qua luôn đồng hành cùng MTTQ tỉnh trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như đóng góp tích cực cho hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ khởi công.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đồng thời mong muốn người dân xã Vĩnh Mỹ nói riêng, Nhân dân toàn tỉnh nói chung tiếp tục ủng hộ, góp sức cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới, khóm, ấp xanh, sạch, đẹp; phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng với tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu năm 2026 đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều (ảnh trên) và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho các xã, phường.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau trao tặng 10 phần quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, nhằm động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ.