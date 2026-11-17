Ngày 17/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại hai xã Yên Trung và Tam Đa, thành phố Bắc Ninh.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Công đoàn ở Bắc Ninh. Ảnh: TLĐLĐVN

Dự án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư từ nguồn tài chính công đoàn theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023. Công trình được triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, được UBND huyện Yên Phong phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/2/2025.

Theo thiết kế, dự án gồm 6 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 55.420m², cung cấp 810 căn hộ cho thuê khép kín. Các căn hộ được trang bị thang máy cùng những tiện nghi cơ bản như: giường, tủ quần áo, tủ bếp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động.

Bên cạnh khu nhà ở, dự án còn được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gồm nhà trẻ, khu vực để xe, cây xanh, mặt nước và khu thể dục thể thao. Các hạng mục này nhằm tạo môi trường sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ và rèn luyện sức khỏe của người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị bền vững của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Tường Vi

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng để các dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động.

Đồng thời, chủ đầu tư cần chú trọng quyền lợi của người thuê nhà, bảo đảm giá thuê hợp lý, công tác quản lý và khai thác công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và các công trình xã hội thiết yếu.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, yêu cầu quá trình thực hiện phải đề cao tinh thần tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư và các khoản phát sinh nhằm giảm giá thuê, hạn chế gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công nhân. Công trình phải bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật và công năng sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh, hướng tới trở thành công trình kiểu mẫu về nhà ở dành cho công nhân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công. ﻿Ảnh: Tường Vi

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/7/2029, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án; các cơ quan chuyên môn nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, bố trí thêm các không gian dịch vụ thiết yếu tại tầng một, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho đoàn viên, công nhân lao động tại hai xã Yên Trung, Tam Đa nói riêng và thành phố Bắc Ninh nói chung, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ.