Khởi công 5 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Thới Bình

Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu tại tuyến Kênh Bình Minh, xã Thới Bình.

Trong 5 cây cầu khởi công, có 2 cây cầu do Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tài trợ; 3 cây cầu còn lại do cô Quinn Lee - Hiền tài trợ. Tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng; trong đó, các đơn vị tài trợ 690,5 triệu đồng, địa phương đối ứng 307 triệu đồng.

Các cây cầu được khởi công trong niềm hân hoan của bà con Nhân dân.

Những cây cầu được khởi công xây dựng hôm nay là kết quả từ sự sẻ chia của các mạnh thường quân, sự chung tay của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương. Cầu mới không chỉ giúp người dân xã Thới Bình yên tâm đi lại, nhất là khi những cây cầu cũ đã xuống cấp, mà còn kết nối các tuyến đường liên ấp, tạo sự thông suốt cho mạng lưới giao thông nội xã.

Các công trình góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh, đặc biệt trong mùa mưa bão. Đồng thời tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.