Khởi công 4 cầu giao thông nông thôn ở Đông Thái

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Các công trình gồm cầu Thứ Sáu - số 1 (6 Quân) tại ấp Phú Lâm; cầu 5 Ý (Coi 4) nối ấp Phú Lâm với ấp Kinh Làng; cầu Xáng Mới (7 Kim) nối ấp Đông Thành với ấp Trung Xinh và cầu Tràm Bầu dọc kênh Xáng Xẻo Rô thuộc ấp Trung Vinh.

4 cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép và dầm thép kiên cố. Tổng kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ do Tỉnh ủy An Giang vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp.

Sáng 25/9, UBND xã Đông Thái tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.

Dự kiến các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

HOÀNG PHONG - NGUYỄN BÙI