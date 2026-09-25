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Khởi công 4 cầu giao thông nông thôn ở Đông Thái

4 cầu giao thông nông thôn tại xã Đông Thái (An Giang) được khởi công với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Báo An Giang
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Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Các công trình gồm cầu Thứ Sáu - số 1 (6 Quân) tại ấp Phú Lâm; cầu 5 Ý (Coi 4) nối ấp Phú Lâm với ấp Kinh Làng; cầu Xáng Mới (7 Kim) nối ấp Đông Thành với ấp Trung Xinh và cầu Tràm Bầu dọc kênh Xáng Xẻo Rô thuộc ấp Trung Vinh.

4 cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép và dầm thép kiên cố. Tổng kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ do Tỉnh ủy An Giang vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp.

Sáng 25/9, UBND xã Đông Thái tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.

Dự kiến các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

HOÀNG PHONG - NGUYỄN BÙI

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khoi-cong-4-cau-giao-thong-nong-thon-o-dong-thai-a497987.html