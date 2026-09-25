Khởi công 4 cầu giao thông nông thôn ở Đông Thái
4 cầu giao thông nông thôn tại xã Đông Thái (An Giang) được khởi công với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.
Các công trình gồm cầu Thứ Sáu - số 1 (6 Quân) tại ấp Phú Lâm; cầu 5 Ý (Coi 4) nối ấp Phú Lâm với ấp Kinh Làng; cầu Xáng Mới (7 Kim) nối ấp Đông Thành với ấp Trung Xinh và cầu Tràm Bầu dọc kênh Xáng Xẻo Rô thuộc ấp Trung Vinh.
4 cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép và dầm thép kiên cố. Tổng kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ do Tỉnh ủy An Giang vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp.
Sáng 25/9, UBND xã Đông Thái tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.
Dự kiến các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.
HOÀNG PHONG - NGUYỄN BÙI
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khoi-cong-4-cau-giao-thong-nong-thon-o-dong-thai-a497987.html