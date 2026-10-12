Khởi công 3 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Khu tái định cư Ù Sóc có tổng mức đầu tư 7,2 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 1,32 ha. Dự án bố trí 10 lô đất ở, tổng diện tích 2.000 m²; đồng thời cải tạo đường giao thông, đầu tư hạ tầng cấp điện, cấp nước.

Khu tái định cư Thùng có tổng mức đầu tư 27,3 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 3,44 ha. Dự án bố trí 35 lô đất ở, tổng diện tích 5.715m²; xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp nước, đường dây điện và trạm biến áp.

Khu tái định cư Mai Hồng có tổng mức đầu tư 10,7 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 1,87 ha. Dự án bố trí 26 lô đất ở, tổng diện tích 4.776 m²; đầu tư đường giao thông, hạ tầng cấp nước, trạm biến áp và đường dây hạ thế.

Cả 3 dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Đồng chí Vũ Thị Ngát - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo xã Bảo Hà đề nghị các hộ dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để triển khai dự án.

Các phòng chuyên môn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; lắng nghe, giải đáp kiến nghị, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, sớm hoàn thành hạ tầng để người dân ổn định nơi ở mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua xã Bảo Hà dài gần 27 km, ảnh hưởng đến 15 thôn. Diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án là 97,76 ha, liên quan khoảng 324 hộ; trong đó, dự kiến 253 hộ cần bố trí tái định cư.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xã Bảo Hà xây dựng 5 khu tái định cư, chuẩn bị quỹ đất cho các hộ phải di chuyển. Đến nay, địa phương đã thống kê, kiểm đếm 53 hộ với diện tích khoảng 14,5 ha tại các thôn Hồng Cam, Cam 1, Cam Cọn 1 và Cam Cọn 2.