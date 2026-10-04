Khởi công 2 'Mái ấm tình thương' cho hội viên phụ nữ khó khăn

Hai hội viên phụ nữ được hỗ trợ xây dựng nhà đợt này là bà Phạm Thị Như Ý, ngụ ấp Trà Ban II, xã Vĩnh Lợi và bà Trần Thị Liễu, ngụ Ấp 12, xã Vĩnh Hậu. Cả hai gia đình đều là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các hội viên ổn định cuộc sống, Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, phát biểu tại lễ khởi công.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết, năm 2026, Hội LHPN tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ 18 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Trong đó, 4 căn dành cho các hộ nghèo, với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn. Đến nay, Hội đã hoàn thành bàn giao 3 căn và đang tiếp tục triển khai xây dựng các căn còn lại.

Bà Lê Thị Ngọc Linh đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, thường xuyên quan tâm, chăm lo và kịp thời hỗ trợ những hội viên phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Ngô Trường Tại, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lợi (bìa phải) và đại diện chính quyền địa phương, trao bảng tượng trưng khởi công nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Phạm Thị Như Ý, ấp Trà Ban II.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Cà Mau và Hội LHPN xã Vĩnh Hậu trao bảng tượng trưng khởi công nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Trần Thị Liễu, Ấp 12.

Những “Mái ấm tình thương” được khởi công không chỉ giúp hội viên phụ nữ nghèo an cư, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần lan toả những giá trị nhân văn, thiết thực chào mừng ngày truyền thống của Hội./.