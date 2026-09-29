Khởi công 2 cây cầu gần 37.000 tỷ đồng kết nối TP Hồ Chí Minh với Đồng Nai

Cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Đại Phước (TP Đồng Nai).

Thiết kế cầu Cát Lái.

Công trình được xây dựng bằng kết cấu thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu chính được thiết kế dạng dây văng hai mặt phẳng dây, với nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền cao 55 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của tàu container tải trọng đến 60.000 DWT qua sông Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2029.

Về kiến trúc, cầu Cát Lái mang thông điệp “Vươn tầm cao mới”, lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa dòng sông Đồng Nai và sức sống của vùng đất. Hai trụ tháp chính được thiết kế theo hình tượng giọt nước, tạo điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ kết nối TP Hồ Chí Minh với TP Đồng Nai.

Khu vực xây dựng cầu Cát Lái ngay bên cạnh phà Cát Lái hiện nay.

Dự án cầu Long Hưng có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Điểm đầu dự án tại phường Long Phước (TP Hồ Chí Minh), điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn TP Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP Hồ Chí Minh với TP Đồng Nai; góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu như Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời tăng cường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mô hình cầu Đồng Nai 2.

Về kiến trúc, hai trụ tháp chính của cầu Long Hưng được thiết kế như hai thanh kiếm vươn thẳng lên bầu trời, với phần chân tách biệt và đỉnh hội tụ, biểu trưng cho sự đồng hành, hợp lực và gắn kết giữa TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai. Đây là những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa năng lực thiết kế, công nghệ thi công, thiết bị chuyên dụng và kinh nghiệm quản lý các dự án cầu quy mô lớn. Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật, hai công trình còn được chú trọng về kiến trúc, cảnh quan.

Hai dự án trên thực hiện theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Nhà đầu tư trúng thầu hai dự án là liên danh do Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (đứng đầu) cùng Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1 và Công ty CP Đầu tư CC1.