Khởi công 2 cầu với tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng nối TPHCM với Đồng Nai

Ngày 29/9, UBND TP Đồng Nai phối hợp với liên danh nhà đầu tư Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) tổ chức lễ khởi công 2 dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng theo phương thức PPP, mở thêm các tuyến kết nối quan trọng giữa TPHCM và TP Đồng Nai.

Các đại biểu bấm nút khởi công 2 dự án cầu kết nối TPHCM và TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo quy hoạch, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng được xác định là các mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối TPHCM - TP Đồng Nai. Phương án kiến trúc của 2 công trình hướng tới tạo điểm nhấn cho không gian đô thị và hạ tầng giao thông khu vực.

Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,6km, với tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng. Công trình nằm trên trục giao thông liên vùng kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, thuộc phường Cát Lái (TPHCM) đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Đại Phước (TP Đồng Nai).

Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: ĐVTT

Cầu được thiết kế 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Công trình có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Phần cầu chính được thiết kế theo dạng cầu dây văng, với nhịp chính dài 450m và tĩnh không thông thuyền 55m. Chiều cao này nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác giao thông đường thủy, phục vụ tàu có tải trọng đến 60.000 DWT.

Dự án cầu Long Hưng có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài 3,5km. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 12.700 tỷ đồng.

Cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80km/h. Đây là cầu dây văng có nhịp chính dài 350m, tháp cầu cao 175m.

Phối cảnh cầu Long Hưng. Ảnh: ĐVTT

Công trình kết nối phường Long Phước (TPHCM) với xã An Phước (TP Đồng Nai), góp phần giảm áp lực cho xa lộ Hà Nội, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và tăng kết nối với sân bay Long Thành.

Cả 2 dự án cầu được triển khai xây dựng từ năm 2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết, việc khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng là dấu mốc quan trọng, chuyển sang giai đoạn triển khai hai công trình giao thông chiến lược kết nối giữa TP Đồng Nai và TPHCM.

Ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Thủy, với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và điều kiện thi công phức tạp, các dự án đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nhà đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn.

Ông Thủy kỳ vọng hai dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và kết nối sân bay Long Thành.