Khởi công 2 căn nhà Đại đoàn kết ở xã Thạnh Lộc

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Hương, do Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ kinh phí.

Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh An Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Thạnh Lộc tổ chức khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hương, ngụ ấp Phước Hòa và bà Nguyễn Văn Thưa, ngụ ấp Thạnh Hòa 1.

Trong đó, căn nhà của gia đình bà Hương do Hội Nông dân tỉnh An Giang hỗ trợ kinh phí; căn nhà của gia đình bà Thưa do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ.

Đây là 2 trong tổng số 12 căn nhà Đại đoàn kết được hai đơn vị phối hợp hỗ trợ trong chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 tại xã Thạnh Lộc, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 2 căn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 10 căn.

PHƯƠNG VŨ