Khối các trường đại học kỹ thuật trước yêu cầu đột phá đào tạo nhân lực

Chương trình tọa đàm “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Vai trò của các trường đại học kỹ thuật”. Ảnh: Hồ Lài

Đổi mới đào tạo, phát triển nhân lực công nghệ chiến lược

Chiều 23/10, tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh (Nghệ An), diễn ra tọa đàm “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Vai trò của các trường đại học kỹ thuật”.

Chương trình do TS. Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh và TS. Nguyễn Minh Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên đồng chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và chuyên gia đến từ 6 trường thuộc khối các trường đại học sư phạm kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật trên cả nước.

Phát biểu đề dẫn, TS. Thái Anh Tuấn nhấn mạnh, Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo thực chất, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn giáo dục đại học với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Hồ Lài

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ số, hệ thống điện thông minh và công nghệ xanh phát triển mạnh mẽ, các trường cần đổi mới phương thức đào tạo, chú trọng năng lực thực hành, tư duy hệ thống và khả năng thích ứng của người học.

Theo TS. Thái Anh Tuấn, các trường đại học công nghệ kỹ thuật cần khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ. Đặc thù của khối trường là vừa đào tạo kỹ sư, cử nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất, vừa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và giáo viên các lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Để tạo đột phá, ông đề xuất đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo chuẩn đầu ra, tăng thời lượng thực hành, thực nghiệm và học tập qua dự án thực tế; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ. Cùng với đó là phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, minh bạch và tăng cường hợp tác chiến lược với doanh nghiệp, đối tác quốc tế.

Các trường trong khối cũng cần đẩy mạnh chia sẻ hạ tầng, học liệu số, phòng thí nghiệm, phần mềm mô phỏng; hình thành nhóm nghiên cứu liên trường, trao đổi giảng viên, sinh viên và xây dựng cơ chế công nhận tín chỉ tương đương.

Gắn đào tạo kỹ thuật với phát triển đội ngũ nhà giáo

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về phát triển nhân lực công nghệ chiến lược, đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo trong kỷ nguyên AI và ứng dụng công nghệ vào dạy học STEM.

Đại diện các trường đại học kỹ thuật trình bày tham luận tại chương trình tọa đàm. Ảnh: Hồ Lài

Đề cập vai trò của các trường đại học công nghệ kỹ thuật trong thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, GS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, cho rằng cần gắn kết chặt chẽ hai lĩnh vực công nghệ kỹ thuật và đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, tránh phát triển tách rời.

Theo ông, việc đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu thực tế về vị trí việc làm, ngành nghề, năng lực giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời căn cứ nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Mô hình đào tạo giảng viên giáo dục nghề nghiệp cần được đổi mới theo hướng kết hợp chuyên môn kỹ thuật với nghiệp vụ sư phạm và công nghệ giáo dục. Bên cạnh các ngành sư phạm kỹ thuật truyền thống, có thể nghiên cứu mô hình đào tạo kỹ sư, cử nhân chuyên ngành kết hợp kiến thức, kỹ năng sư phạm và năng lực ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Văn Hồng, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đề xuất mô hình tích hợp trí tuệ nhân tạo và tài nguyên giáo dục mở trong dạy học STEM tại các trường đại học công nghệ kỹ thuật.

TS. Lê Trọng Phong, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh, tập trung làm rõ nội hàm công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật và cán bộ đào tạo kỹ thuật, công nghệ.

Ông Thái Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh trao cờ Câu lạc bộ khối sư phạm kỹ thuật cho ông Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đơn vị đăng cai tổ chức tọa đàm năm 2027. Ảnh: Hồ Lài

Các ý kiến tại tọa đàm cho thấy yêu cầu đổi mới giáo dục đại học kỹ thuật không chỉ dừng ở cập nhật chương trình hay ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, mà còn đòi hỏi đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

Phát biểu tại chương trình, TS. Thái Anh Tuấn khẳng định Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh sẽ chủ động cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW bằng những hành động thiết thực, đồng thời phối hợp với các trường thành viên nâng cao hiệu quả hoạt động chung của khối trường công nghệ kỹ thuật. Trong đó trọng tâm là chất lượng nhân lực đầu ra, giá trị thực tiễn của các công trình khoa học và những sản phẩm công nghệ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.