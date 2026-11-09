Khói bụi dày đặc bao phủ Ấn Độ sau đêm lễ hội ánh sáng Diwali

Khói mù dày đặc bao phủ tại New Delhi, Ấn Độ ngày 8/11/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ cho biết hàng triệu người Hindu đã ăn mừng lễ hội ánh sáng thường niên bằng hoạt động đốt pháo hoa trong suốt tối và đêm 8/11, làm trầm trọng thêm tình trạng sương mù mùa Đông do khí thải xe cộ, hoạt động công nghiệp và đốt sinh khối gây ra. Dữ liệu giám sát chất lượng không khí cho thấy không khí độc hại ở một số khu vực tại thủ đô New Delhi trong sáng 9/11 đã tăng vọt lên hơn 58 lần mức giới hạn khuyến nghị hằng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cụ thể, số liệu ghi nhận tại một trạm quan trắc được tổ chức IQAir ghi lại cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 có lúc lên tới 879 microgam/m3 tại khu vực Mandir Marg.

Ngoài ra, theo Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương (CPCB), chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Jahangirpuri ở mức 433 (thuộc loại “nghiêm trọng”), tại Chandni Chowk 418, Mundka 417, Anand Vihar 335 và Sân bay Quốc tế Indira Gandhi 301 (cùng thuộc loại “rất kém”). Tính trung bình, chỉ số chất lượng không khí trong 24 giờ qua ở New Delhi ở mức 370. Hệ thống Cảnh báo sớm chất lượng không khí (EWS) dự báo tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới với chỉ số AQI duy trì ở mức “nghiêm trọng”.

Trong số các thành phố trên cả nước, thành phố Prayagraj chứng kiến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhất với AQI ở mức 325, tiếp đến là Gurugram 307, Asansol 275, Varanasi 255 và Noida 250.

Theo phân loại của CPCB, AQI từ 0 - 50 là “tốt”, từ 51 - 100 là “đạt yêu cầu”, từ 101 - 200 là “trung bình”, từ 201 - 300 là “kém”, từ 301 - 400 là “rất kém” và từ 401- 500 là “nghiêm trọng”. Chất lượng không khí từ mức “kém” trở xuống có thể gây khó thở cho hầu hết mọi người tiếp xúc lâu dài, đặc biệt là những người mắc bệnh hen suyễn, phổi hoặc tim.

Trước đó, Toà án Tối cao Ấn Độ đã cho phép người dân được sử dụng các loại “pháo hoa xanh” ít tạo khí thải hơn trong dịp lễ Diwali, lễ hội lớn nhất trong năm của người Hindu. Ngoài ra, chính quyền bang Delhi cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với giao thông và xây dựng nhằm kiềm chế khói bụi ở thủ đô New Delhi - nơi có hơn 30 triệu người sinh sống. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn ở mức nghiêm trọng và làm hạn chế tầm nhìn.

Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết các phương tiện lưu thông chiếm 23% lượng ô nhiễm mùa Đông ở bang Delhi, trong khi hoạt động đốt sinh khối chiếm 20% và hoạt động công nghiệp chiếm 9%. Phần lớn lượng ô nhiễm còn lại là do các hạt thứ cấp, kết hợp từ các nguồn ô nhiễm trên.

Một nghiên cứu được tạp chí khoa học The Lancet Planetary Health công bố năm 2024 ước tính trong giai đoạn 2009 – 2019, ở Ấn Độ có khoảng 3,8 triệu người tử vong do liên quan đến ô nhiễm không khí.