Khối ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế với Mỹ và Nhật Bản

ASEAN - Mỹ tăng cường quan hệ thương mại

Theo Thông tấn xã Philippines (PNA), Hội nghị Tham vấn giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Đại diện Thương mại Mỹ (AEM-USTR) diễn ra ngày 20/9, do Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Aldeguer-Roque và Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer đồng chủ trì.

Hội nghị thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 tại Manila (Philippines). Tại hội nghị, ASEAN và Mỹ thông qua Kế hoạch Công tác giai đoạn 2026–2027 trong khuôn khổ Thỏa thuận Khung ASEAN – Mỹ về Thương mại và Đầu tư (TIFA).

Tuyên bố chung cho biết kế hoạch mới hướng tới tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế số, nông nghiệp, thuận lợi hóa thương mại đến hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Các lĩnh vực hợp tác khác gồm quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, thực hành quản lý tốt, lao động, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, cũng như quản lý thương mại chiến lược.

Kế hoạch 2026 - 2027 được xây dựng trên cơ sở kết quả triển khai Kế hoạch Công tác TIFA 2025 - 2026. Trong giai đoạn trước, hai bên đã đạt được một số kết quả trong các lĩnh vực như kinh tế số, thuận lợi hóa thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, thực hành quản lý tốt và nông nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, ASEAN và Mỹ tái khẳng định cam kết duy trì và mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ các hành lang thương mại thông suốt và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng nhấn mạnh vai trò của TIFA, được ASEAN và Mỹ ký năm 2006. Trong hai thập kỷ qua, khuôn khổ này đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng cho đối thoại và hợp tác kinh tế giữa hai bên.

“Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm TIFA tiếp tục phù hợp, có khả năng đáp ứng và hướng tới tương lai, đồng thời tiếp tục điều chỉnh khuôn khổ này theo những ưu tiên đang thay đổi của cả ASEAN và Mỹ, qua đó củng cố vai trò của TIFA như nền tảng chủ chốt để thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN – Mỹ trong những năm tới,” PNA dẫn tuyên bố chung.

Theo PNA, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa ASEAN và Mỹ đạt 550,5 tỷ USD trong năm 2025. Trong cùng năm, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Mỹ vào khu vực đạt 30 tỷ USD.

Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer chụp ảnh cùng đại diện ASEAN tại Hội nghị Tham vấn giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Đại diện Thương mại Mỹ ở Manila ngày 20/9. Ảnh: PNA

ASEAN - Nhật Bản củng cố chuỗi cung ứng trước biến động toàn cầu

Ngày 20/9, theo PNA, Hội nghị Tham vấn lần thứ 32 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (AEM-METI) cũng diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan.

Hội nghị do Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Aldeguer-Roque và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei đồng chủ trì.

Tại hội nghị, ASEAN và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác về khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và ổn định kinh tế khu vực, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, thương mại đối mặt nhiều bất ổn và thị trường năng lượng toàn cầu biến động.

Nhật Bản đề xuất thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong một số lĩnh vực then chốt như chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng, nhiên liệu sinh học và kinh tế tuần hoàn, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế khu vực.

Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại về những biến động ngày càng lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có rủi ro đối với các tuyến cung ứng năng lượng quan trọng tại Trung Đông phục vụ hoạt động vận tải biển quốc tế. Những diễn biến này có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước những thách thức trên, ASEAN và Nhật Bản khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác nhằm củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì ổn định khu vực và nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động toàn cầu.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei (giữa) phát biểu tại Hội nghị Tham vấn lần thứ 32 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Ảnh: PNA

Theo số liệu được nêu tại hội nghị, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa ASEAN và Nhật Bản đạt 245,4 tỷ USD trong năm 2025. Trong cùng năm, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào ASEAN đạt 9,5 tỷ USD. Với những con số này, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ năm và nguồn FDI lớn thứ năm của ASEAN trong năm 2025.