Khoen On phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh

Ngày hội là dịp để nhân dân bản Nam tăng cường vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Tham dự Ngày hội có ông Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Khoen On cùng các thành viên đoàn công tác của xã và đông đảo người dân bản Nam.

Bản Nam hiện có 198 hộ với 1.050 nhân khẩu. Năm 2026, bản được công nhận danh hiệu Bản văn hóa, trong đó có 169/198 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Kết quả này ghi nhận sự chung sức của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần làm cho diện mạo bản làng ngày càng khởi sắc.

Tại Ngày hội, các đại biểu và người dân bản Nam ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tại Ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương, qua đó ghi nhận sự đóng góp tích cực của người dân trong xây dựng khu dân cư, đồng thời lan tỏa những cách làm hay, việc làm thiết thực.

Không khí Ngày hội thêm sôi nổi với các tiết mục văn nghệ và trò chơi dân gian. Đây không chỉ là dịp để người dân giao lưu, gắn kết mà còn tạo không gian gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần ở bản làng.

Các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng

Từ những kết quả tại bản Nam, có thể thấy vai trò quan trọng của sự đồng thuận và tinh thần tự quản trong xây dựng khu dân cư. Phát huy sức mạnh cộng đồng, mỗi người dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh.

Đây là nền tảng để bản Nam nói riêng, xã Khoen On nói chung tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, phát triển.