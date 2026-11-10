Khóc ròng vì... dự án 'Hạnh Phúc'?

Chủ cũ - chủ mới "2 trong 1"

kèm hồ sơ và đơn kêu cứu, bà Phụng trình bày: Khoảng đầu tháng 3/2001, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hóa (SN 1947, mất năm 2024) và bà Ung Thị Tám (SN 1950, cùng ngụ ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; nay là ấp 2A, xã Bình Hưng, TPHCM) đã bán cho bà phần đất 800m² (đo thực tế 768,5m²) tọa lạc ấp 3, xã Bình Hưng. Do đất chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) nên 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) giấy tay ngày 10/3/2001 với giá 70 lượng vàng 9,999. Thời điểm đó, tại khu vực này, nhiều trường hợp mua bán đất bằng giấy tay tương tự.

Bà Phụng nghẹn ngào kể: "Năm 2016, tôi biết được đất của mình nằm trong Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc (KDCHP). Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, gia đình có nhiều người ra đi, tôi suy sụp tinh thần, về Tây Ninh một thời gian. Cuối năm 2022, tôi quay lại xã Bình Hưng thì phát hiện nhiều căn nhà "mọc" trên khu đất của mình. UBND hướng dẫn tôi liên hệ với chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng số 1 (gọi tắt "CC1") để được giải quyết. Phía CC1 thông báo muốn được bồi thường, hỗ trợ (BTHT) thì phải có xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất".

Đại diện 3 gia đình bà Phụng, ông Hải và ông Diện tại Tòa soạn

Với sự xác minh của Cán bộ Địa chính xã Bình Hưng Đào Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Hương Thảo đã ký văn bản (VB) số 1535/GXN-UBND ngày 05/6/2025, xác nhận rõ: Bà Phụng có sử dụng thửa đất 768,5m² tại ấp 10 (ấp 3 cũ), xã Bình Hưng bị ảnh hưởng trong Dự án KDCHP. Phần đất này theo TL 02/CT-UB, thuộc 1 phần thửa 332, 333 và 334, tờ bản đồ số 11, do ông Nguyễn Văn Hóa kê khai đăng ký, chưa được cấp GCN QSDĐ. Ngày 10/3/2001, ông Hóa và vợ ký HĐCN cho bà Phụng giấy tay. Tại giấy tường trình cam kết ngày 27/5/2025 (có xác nhận chữ ký), bà Phụng đang quản lý, sử dụng đất ổn định từ năm 2001; không có tranh chấp, khiếu nại.

Chủ tịch xã Bình Hưng kết luận: "Hộ gia đình, cá nhân (bà Phụng) được BTHT bằng đất hoặc nhà ở tái định cư (TĐC), quy định tại điểm a khoản 1, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ với diện tích đất thu hồi 786,5m2, kèm bản vẽ hiện trạng vị trí do Trung tâm đo đạc bản đồ (TTĐĐBĐ) TPHCM lập ngày 27/5/2025".

Tại VB tái xác nhận và cam kết ngày 27/5/2025, bà Tám và các con khẳng định: "Phần đất 768,5m2 có nguồn gốc của ông Hóa bán cho bà Phụng năm 2001. Bằng VB này, chúng tôi tái xác nhận đã bán cho bà Phụng 768,5m2 đất hiện nằm trong Dự án KDCHP. Bà Phụng có toàn quyền quyết định liên quan đến khu đất".

Cả 2 VB của xã và gia đình bà Tám thể hiện sự nhất quán, thông suốt giữa 2 chủ sử dụng đất cũ và mới, không có tranh chấp, khiếu nại.

Văn bản của Công ty CP Đầu tư CC1 "quên" ghi ngày

Tương tự bà Phụng, gia đình các ông Ngô Văn Hải và Nguyễn Tấn Diện cũng có đơn kêu cứu. Trong đó, ông Hải có phần đất 13,1m2, ông Diện có 200,8m2 (thuộc 1 phần thửa 360, tờ bản đồ 11) nằm trong Dự án KDCHP được Chủ tịch UBND xã Bình Hưng xác nhận tại VB số 1533 và 1534/GXN-UBND ngày 05/6/2025.

Tuy nhiên, ngày 30/6/2025, Chủ tịch Thảo đã ký thu hồi, hủy cả 3 VB nêu trên. Lý do: qua kiểm tra hiện trạng, cả 3 trường hợp không giống với bản vẽ của TTĐĐBĐ và không cắm ranh mốc khu đất.

Bà Phụng trình bày: "VB hủy nêu rõ lý do liên quan đến ranh mốc và hiện trạng so với bản vẽ. Tất cả nội dung còn lại, trong đó có nguồn gốc, quá trình sử dụng, chuyển nhượng, chủ khu đất hiện tại... đều đúng nên biên bản do xã lập ngày 29/6/2025 và VB hủy đều không đề cập. Thực tế cũng không thể phủ nhận việc sử dụng đất của chúng tôi".

Về phía chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư CC1 có VB số 03 do Tổng Giám đốc (TGĐ) Trần Vĩnh Phúc ký (đề tháng 7/2025, không ghi ngày), xác định: CC1 là chủ đầu tư KDCHP được UBND TPHCM giao đất tại QĐ số 1489/QĐ-UBND ngày 03/4/2008 để đầu tư xây dựng khu TĐC tại chỗ - giai đoạn 1 (KDCHP 11B). Dự án đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2016 đến nay. Hiện tại, Dự án đang vào giai đoạn hoàn thiện pháp lý để cấp GCN QSDĐ cho người dân. Công ty đã nhận được hồ sơ đề nghị bồi thường của 3 hộ bà Phụng, ông Hải và ông Diện liên quan đến các khu đất thuộc vị trí Lô Q đã được bàn giao cho các hộ dân xây dựng và sử dụng ổn định từ năm 2016. Đề nghị UBND xã Bình Hưng kiểm tra hiện trạng, vị trí các thửa đất để đảm bảo bồi thường đúng.

Ngày 27/8/2025, TGĐ CC1 Lê Bảo Anh ký VB gửi ông Diện, nội dung: chưa đủ cơ sở xem xét bồi thường phần đất 200m2 do ông Diện không cung cấp đủ hồ sơ pháp lý. Ông Diện tiếp tục gửi đơn kêu cứu.

Các văn bản của cơ quan chức năng

Khổ vì tòa thụ lý rồi đình chỉ

bà Phụng phản ứng: "Dựa vào đâu mà TGĐ Phúc xác định CC1 đã bồi thường, xây dựng KDCHP đưa vào sử dụng từ năm 2016? Cho đến thời điểm này, tôi chưa nhận được tiền BTHT, trong khi khu đất 768,5m2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh của tôi đã "mọc" đầy nhà. Nếu CC1 đã BTHT cho tôi thì đề nghị cung cấp giấy tờ chứng minh?".

Hồ sơ thể hiện, ngày 14/10/2025, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh (Ban BTGPMBHBC) do Phó Giám đốc (PGĐ) Nguyễn Hữu Trí chủ trì, đã mời đại diện CC1 (ông Nguyễn Hữu Nhân) và bà Phụng làm việc. Bà Phụng trình bày về nguồn gốc đất, việc CC1 thương lượng đền bù từ năm 2016 không thành, kéo dài đến nay. Bà nhiều lần gửi đơn nhưng chưa được giải quyết. Đại diện CC1 ghi nhận ý kiến của bà Phụng, sẽ báo cáo lãnh đạo công ty phản hồi qua Ban BTGPMBHBC trong 15 ngày.

Ngày 07/11/2025, Ban BTGPMBHBC tiếp tục có buổi làm việc với đại diện CC1 (ông Nhân), UBND xã Bình Hưng (ông Đào Trung Dũng) và bà Phụng. Ông Dũng đề nghị CC1 có VB khẳng định đã BTHT phần đất 768,5m2 hay chưa để UBND xã xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất cho bà Phụng. Thống nhất ý kiến của xã, PGĐ Trí đề nghị CC1 có VB phản hồi chậm nhất ngày 11/11/2025. Đề nghị CC1 chủ động liên hệ bà Phụng thỏa thuận, thương lượng giá bồi thường.

Tại VB tường trình và cam kết ngày 11/11/2025 (có chứng thực), bà Tám và các con tái khẳng định như VB ngày 27/5/2025. Đồng thời cam kết: "Phần đất 768,5m2 hiện bà Phụng trực tiếp kê khai, đăng ký, sử dụng. Mọi điều khoản liên quan đến HĐCN ký ngày 10/3/2001 với bà Phụng, chúng tôi đã giải quyết xong nên không còn quyền lợi, nghĩa vụ nào đối với khu đất này. Hiện đất thuộc KDCHP, bà Phụng được toàn quyền liên hệ với chủ đầu tư và cơ quan chức năng để thỏa thuận BTHT. Chúng tôi cam kết không tranh chấp, khiếu nại, không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì từ khu đất".

Ngày 09/12/2025, với danh nghĩa "Giám đốc Khối đầu tư” của CC1, ông Phúc ký VB số 912/TCT-ĐT gửi Ban BTGPMBHBC, cho rằng bà Phụng đề nghị bồi thường số tiền 45 tỷ đồng là bất hợp lý và không có cơ sở xem xét vì đến nay chưa có xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Bà Phụng nói trong nước mắt: "UBND xã Bình Hưng đề nghị CC1 khẳng định đã bồi thường 768,5m2 đất hay chưa để xã ký giấy xác nhận. CC1 thì nói phải có giấy xác nhận mới giải quyết. Hai bên "đánh qua, chuyền lại", buộc lòng tôi phải khởi kiện ngày 04/12/2025, yêu cầu CC1 tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại đất cho GĐ tôi sử dụng".

Sau nhiều tháng xem xét, ngày 16/3/2026, TAND Khu vực 10 - TPHCM đã ra thông báo thụ lý vụ án "tranh chấp đòi tài sản là QSDĐ" giữa nguyên đơn bà Phụng, bị đơn CC1; bà Tám và các con là "người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan".

Tròn nửa năm thụ lý, ngày 16/9/2026, TAND Khu vực 10 ban hành Quyết định "đình chỉ giải quyết vụ án". Lý do: Hồ sơ vụ án không thể hiện biên bản hòa giải giữa bà Phụng với CC1 tại UBND xã Bình Hưng đối với thửa đất tranh chấp. Do đó, có căn cứ xác định vụ án đã được thụ lý khi chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bà Phụng có quyền khởi kiện lại vụ án khi đã đáp ứng đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Cầm trên tay Quyết định "đình chỉ”, bà Phụng rưng rưng: "Khu đất có trong sổ mục kê, nguồn gốc rõ ràng, của GĐ ông Hóa bán cho tôi kèm 2 lần ký tái xác nhận và cam kết. CC1 đã lấy khu đất hơn 1 thập niên qua nhưng không bồi thường. Cứ nghĩ khởi kiện sẽ được Tòa án xem xét, giải quyết, không ngờ lại bị đình chỉ. Tôi đã có đơn kháng cáo và luôn tin vào công lý. Được biết, vừa qua Thanh tra TPHCM đã vào cuộc đối với Dự án KDCHP. Tôi sẽ có đơn kiến nghị làm rõ nhiều vấn đề liên quan Dự án, nhất là diện tích đất bị bỏ hoang rất lớn, gây lãng phí khủng khiếp về tài nguyên quốc gia".

Liên quan đến vụ việc, Ban Tiếp công dân (TCD) TPHCM có VB số 6138/TCD-XLĐ gửi CC1, nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Phụng và Nguyễn Tân Diện gửi đơn đến Chủ tịch UBND Thành phố, phản ánh việc CC1 xây dựng 5 căn nhà trên phần đất 768,5m2 của bà trong Dự án KDC Hạnh Phúc - giai đoạn 1, nhưng không bồi thường. Căn cứ khoản 2, Điều 20, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, Ban TCD Thành phố chuyển đơn của bà Phụng đến CC1 để xem xét, giải quyết trả lời công dân theo quy định". Trước đó, Ban TCD Thành phố có VB số 6089/TCD-XLĐ chuyển đơn của ông Nguyễn Tân Diện đến CC1 để xem xét, giải quyết. Ngày 06/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có VB số 33875/PC-SNNMT-KTr gửi CC1 và UBND xã Bình Hưng để xem xét, giải quyết đơn của ông Diện theo quy định của pháp luật và thông báo giải quyết kết quả đến công dân. Mới nhất là VB số 16241/BXD-VP của Bộ Xây dựng gửi UBND TPHCM đề nghị xem xét giải quyết đơn của ông Ngô Văn Hải theo thẩm quyền...