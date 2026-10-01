Khốc liệt cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam

Thị trường xe máy Việt luôn là điểm đến hứa hẹn cho nhiều hãng xe. Nếu trước đây, nhóm xe 2 bánh chạy xăng tạo ra cuộc cạnh tranh sôi động thì trong một năm trở lại đây, xe máy điện trở thành sản phẩm chiến lược được các hãng xe mới lẫn cũ tập trung phát triển.

Bùng nổ từ đầu năm

Năm 2025 có thể xem là thời điểm xe máy điện tại Việt Nam bùng nổ nhất khi hàng loạt sản phẩm mới xuất hiện.

Bên cạnh sự phát triển cùng dải sản phẩm đa dạng lên đến hàng chục lựa chọn từ VinFast, xe máy điện Việt còn đón chào những mẫu xe mới từ các thương hiệu Nhật Bản như Honda hay Yamaha hay Yadea từ Trung Quốc. Dat Bike cũng bổ sung xe mới, mở rộng đại lý, tạo sự sôi nổi nhất định cho thị trường.

Đến năm nay, cuộc đua xe 2 bánh chạy điện lại càng trở nên sôi nổi hơn khi các hãng tiếp tục mở rộng dải sản phẩm.

Honda chính thức mở bán Cuv e: vào giữa năm sau thời gian dài thăm dò thị trường dưới hình thức cho thuê, định giá xe ở mức 45-65 triệu đồng. Sau đó, hãng tiếp tục giới thiệu UC3, mẫu xe máy điện với kiểu dáng hầm hố, thời trang hơn, giá bán kích cầu 56,5-57,9 triệu đồng.

Từ năm trước đến năm nay, các hãng xe quen thuộc liên tục giới thiệu sản phẩm mới. Ảnh: Đan Thanh, Phong Vân.

Dat Bike cùng lúc tạo ra làn sóng truyền thông với mẫu xe máy điện mới là Era. Với hệ thống sạc được tích hợp sẵn vào xe, không cần cụm chuyển đổi, Era tạo ra một cuộc bùng nổ về độ thảo luận trên khắp nền tảng mạng xã hội.

Trong khi đó, Yadea lại bất ngờ chọn thay đổi cách bán hàng, chọn cạnh tranh trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Cơn sốt của Yadea không hiện diện ở các đại lý, cửa hàng mà lan dần trên những phiên livestream đạp giá xuyên suốt ngày đêm ở TikTok hay Shopee.

Đương nhiên, sự ồ ạt này không thể bỏ qua VinFast - ông trùm xe máy điện nội địa đang nắm giữ phần lớn thị phần tại Việt Nam.

Năm nay chính là thời điểm hãng chọn xoay trục sang nhóm xe máy điện đổi pin, tập trung xây dựng, mở rộng hệ thống trụ đổi pin khắp cả nước. Hàng loạt sản phẩm mới như Kyo, Kinet, Feliz II, Viper... nhanh chóng xuất hiện, tạo ra một sự xoay chuyển rõ rệt trong cách người dùng chọn xe máy điện.

Ngày càng nhiều hãng lạ xuất hiện

Sức hút từ thị trường tiếp tục kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu mới.

Đầu tiên phải kể đến màn giới thiệu của Volty, hãng xe thuộc Nuen Motor. Đây được quảng cáo là dự án mới của thương hiệu nội địa Việt sau khi thất bại với dự án xe điện phân khối lớn. Hai sản phẩm được Volty giới thiệu đến người dùng gồm U1-R và U1-F, hướng đến 2 tệp khách hàng riêng biệt.

Volty U1-R là mẫu xe điện được hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, được hoàn thiện đi kèm hàng loạt tùy chọn nâng cấp, phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của người dùng. Trong khi đó Volty U1-F là phiên bản được lắp ráp thêm phần giá chở hàng phía trước và sau, túi và thùng đựng hàng nhằm phục vụ các tài xế, người vận chuyển hàng hóa.

Volty U1-F xuất hiện, với giá dự kiến từ 33 triệu đồng. Ảnh: Volty.

Cả 2 xe được trang bị motor điện công suất khoảng 6 kW, mô men xoắn 152 Nm với tốc độ tối đa 80 km/h. Dung lượng pin khoảng 2,2 kWh/viên, cho tổng phạm vi hoạt động khoảng 195 km/lần sạc. Trước đó, Volty đã mở đăng ký cho khách hàng nhằm thăm dò mức độ quan tâm, chưa công bố giá bán chính thức.

Theo cập nhật của phóng viên vào đầu tháng 10, các khách hàng, người quan tâm đã đăng ký trước đó đã nhận được thông báo bảng giá dự kiến của cả 2 mẫu xe. Volty U1-R có giá dự kiến 40-49 triệu, trong khi U1-F có giá khoảng 33-39 triệu đồng.

Bên cạnh Volty, thương hiệu xe máy điện Aves cũng vừa chính thức ra mắt. Đây là dự án start up với sự bắt tay của nhiều cái tên quen thuộc với thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam, nổi bật như ông Nguyễn Văn Thanh - cựu CEO Green SM toàn cầu hay ông Lê Hoàng Long, cựu Tổng giám đốc điều hành Pega Bike (HK Bike).

Dù chưa giới thiệu bất kỳ sản phẩm nào, Aves đã tạo ra cơn sốt truyền thông nhất định ngay khi công bố thương hiệu. Và có thể trong tương lai gần, khách hàng Việt sẽ sớm đón chào dải sản phẩm xe điện mới từ tân binh này.

Ở phía tân binh quốc tế, Gogoro, hãng xe máy điện từ Đài Loan bất ngờ xuất hiện tại thị trường Việt theo một cách thức vừa lạ vừa quen. Trong tháng 9, hệ thống tủ đổi pin từ Gogoro hợp tác cùng Castrol bất ngờ xuất hiện ở một số đoạn đường tại TP.HCM.

Hệ thống tủ đổi pin của Gogoro - Castrol bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Dù trên tủ không có bất kỳ logo nào của Gogoro Network, thiết kế cùng gam màu đặc trưng, màn hình trung tâm với logo cực âm dương quen thuộc đã cho thấy đây chắc chắn là hệ thống tủ có liên quan đến nhà sản xuất Đài Loan.

Theo tìm hiểu, Castrol là đơn vị được Gogoro lựa chọn để liên doanh, triển khai một chương trình thí điểm tại Việt Nam. Hệ thống tủ này cũng không chỉ phục vụ riêng cho xe điện Gogoro mà còn hợp tác với các thương hiệu như Yadea hay Yamaha, theo thông tin đăng tải trên trang chính chủ của hãng.

Dù chưa có bất kỳ cập nhật nào về khả năng mở bán sản phẩm, việc lắp tủ trước, bán xe sau này cho thấy Gogoro-Castrol đang thật sự có những bước đi thận trọng nhất định vào thị trường xe máy điện Việt.

Không dễ cạnh tranh

Đông đúc và sôi động là vậy, thực tế thị trường xe máy điện Việt Nam không còn dễ cạnh tranh như trước đây.

Hiện tại, VinFast vẫn đang là thương hiệu nắm giữ thị phần áp đảo. Theo số liệu cập nhật từ các hãng, trong nửa đầu năm nay, Honda đã bán ra hơn 1,1 triệu xe máy, chiếm 62% thị phần, trong khi VinFast bán được khoảng 435.000 xe máy điện.

Sự thành công của VinFast không chỉ đến từ tính thời điểm, may mắn bắt nhịp thị trường đúng lúc hay định giá bán rẻ, mà còn từ hàng loạt kế hoạch mang xe máy điện đến gần người tiêu dùng, phát triển hệ sinh thái dài hạn.

VinFast là đơn vị tiên phong chương trình "thu xăng đổi điện", cũng là bên đầu tiên mở rộng hệ thống trạm sạc/đổi pin cho xe máy điện tại Việt Nam.

Nếu nói hệ thống tủ sạc của VinFast là điểm tựa duy nhất để hãng cạnh tranh là chưa đúng, bởi ở thời điểm chẳng thương hiệu nào mặn mà với việc xây dựng hệ thống đổi pin, VinFast đã là bên chịu "rủi ro cao" để thu cá lớn.

Để cạnh tranh và thu hút người mua, các hãng xe máy điện nay không chỉ cần bán xe rẻ, mà còn cần cho người tiêu dùng thấy được sự an tâm và thuận tiện.

Điều đó đến từ hệ thống đại lý rộng khắp, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, chế độ hậu mãi và các chứng nhận an toàn hay khả năng gắn bó lâu dài với thị trường.

VinFast đã lắp đặt khoảng 4.500 tủ đổi pin từ đầu năm đến nay. Ảnh: Đan Thanh.

Thị trường xe máy điện Việt nay đã dần ít chỗ hơn cho những thương hiệu lạ, phân phối xe kiểu "đè tem", nhập thành phẩm từ nhà máy Trung Quốc sau đó mang danh "nội địa Việt" để quảng cáo.

Nếu thật sự muốn tạo được doanh số, các tân binh lẫn cựu binh khi gia nhập cuộc đua xe máy điện phải cho thấy sự nghiêm túc nhất định, hoặc nếu không, các sản phẩm này cũng chỉ là những "bản vẽ màu mè" nhằm kêu gọi vốn đầu tư hoặc nhanh chóng bị các ông lớn nuốt chửng.