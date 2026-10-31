Khoanh vùng nguy cơ cao, xác định trách nhiệm đến cấp xã trong ứng phó El Nino

Chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026 - 2027. Ảnh minh họa - Hồng Điệp

Khoanh vùng khu vực, đối tượng có nguy cơ chịu tác động cao

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026 - 2027.

Theo Chỉ thị, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương cập nhật phương án ứng phó theo các kịch bản nguồn nước và thiên tai, kể cả tình huống thiên tai bất lợi hơn dự báo; khoanh vùng khu vực, đối tượng có nguy cơ chịu tác động cao, xác định cụ thể biện pháp xử lý, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện đến cấp xã; chủ động phương án bảo vệ, sơ tán người dân khi cần thiết, không để bị động, bất ngờ.

Thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước sạch; khoanh vùng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, xây dựng phương án nguồn nước dự phòng, kết nối, hỗ trợ giữa các hệ thống.

Ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, y tế và các nhu cầu thiết yếu, chú trọng trường học, bệnh viện, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển, vùng thường xuyên thiếu nước. Huy động lực lượng, phương tiện của địa phương và đề nghị lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn hỗ trợ vận chuyển, cấp nước cho Nhân dân khi cần thiết.

Tính toán khả năng cấp nước cho cả mùa khô để điều chỉnh thời vụ, cơ cấu sản xuất và diện tích canh tác nông nghiệp, không bố trí sản xuất tại khu vực không bảo đảm nguồn nước. Hướng dẫn tích trữ nước phân tán, tưới tiết kiệm, bảo vệ cây trồng lâu năm, vật nuôi, thủy sản trong thời kỳ nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Các khu vực ngoài phạm vi cấp nước của hệ thống thủy lợi cần hướng dẫn kỹ thuật để hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại đối với cây trồng lâu năm trong giai đoạn nắng nóng, thiếu nước kéo dài.

Rà soát phương án tiêu thoát nước, chống ngập tại đô thị khi có mưa lớn bất thường

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động bố trí nguồn lực sửa chữa công trình thủy lợi, kiểm soát mặn, cấp nước sạch, phòng cháy, chữa cháy rừng và công trình thiết yếu; nạo vét cửa lấy nước, kênh dẫn; lắp đặt bơm dã chiến, xây dựng đập tạm ngăn mặn, trữ nước và bổ sung phương tiện trữ nước phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, cấp nước, phấn đấu đưa vào phục vụ trước thời kỳ cao điểm.

Điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi, công trình lấy nước trên các lưu vực sông theo hướng linh hoạt, bảo đảm lấy nước hiệu quả trong thời gian hồ thủy điện tăng cường điều tiết bổ sung nguồn nước; xây dựng phương án vận hành linh hoạt hồ chứa theo quy trình, thẩm quyền và diễn biến thực tế, chủ động tích đủ nước cuối mùa lũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong mùa khô trên cơ sở bảo đảm an toàn công trình và dân cư hạ du.

Rà soát phương án tiêu thoát nước, chống ngập tại đô thị, khu dân cư, vùng sản xuất khi có mưa lớn bất thường; kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống thoát nước, trạm bơm, cống, hồ điều hòa và công trình chống ngập.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần xác định khu vực trọng điểm cháy rừng; bố trí lực lượng, phương tiện, nguồn nước theo phương châm "bốn tại chỗ", tổ chức lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát, cảnh báo nguy cơ và xử lý kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn.

Phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và nguồn lực hợp pháp để thực hiện giải pháp cấp bách. Kịp thời đề xuất hỗ trợ đối với nhiệm vụ vượt khả năng cân đối.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan thông tấn, báo chí theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành; chuyển tải kịp thời diễn biến El Nino, cảnh báo, hướng dẫn ứng phó, sử dụng nước, điện tiết kiệm đến người dân; phản ánh khó khăn và phổ biến giải pháp hiệu quả.