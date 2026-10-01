Khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom lớn

Trước đó, ngày 30/9, trong lúc đi làm rẫy về anh Hồ Văn Thông (sinh năm 1990), trú tại thôn A Xóc - Cha Lỳ, xã Hướng Lập, phát hiện một quả bom nằm sát bờ sông, cách cầu treo A Xóc khoảng 150m về phía Đông Nam. Theo thông tin ban đầu, quả bom có chiều dài khoảng 1m, hiện chưa xác định được chủng loại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã phối hợp với Công an và lực lượng quân sự xã Hướng Lập giăng dây khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân không được đến gần, đi vào khu vực nguy hiểm hay chăn thả gia súc tại khu vực này nhằm bảo đảm an toàn. Địa phương đã liên hệ với lực lượng rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiến hành xử lý quả bom theo quy định.